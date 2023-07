Raffaella Mennoia, deus ex machina di 'Temptation Island', rivela come ha iniziato per caso a lavorare in tv

La 49enne, braccio destro di Maria De Filippi, si racconta

Da quando ha 23 anni lavora dietro le quinte delle produzioni più amate della Fascino

Raffaella Mennoia, timida, riservata, schiva, a Gente rivela come ha iniziato per caso a lavorare in tv. La 49enne, braccio destro di Maria De Filippi, deus ex machina di Temptation Island, autrice di Uomini e Donne e Amici, da quando ha 23 anni lavora dietro le quinte delle produzioni più amate della Fascino. Voleva diventare attrice, invece ha scoperto la sua passione casualmente.

Raffaella Mennoia

“Finito il liceo ho fatto il concorso per entrare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Avrei voluto diventare un’attrice teatrale, ho fatto anche un corso da sceneggiatrice e poi volevo fare l’autrice di teatro. Poi, per caso, un giorno ho accompagnato un’amica a una delle prime edizioni di Amici del sabato pomeriggio, condotta da Lella Costa. Ero tra il pubblico e, a un tratto, sono intervenuta. A fine puntata, Alberto Silvestri, autore storico del programma, ha voluto conoscermi meglio. Era anche lui appassionatissimo di teatro, ne parlammo a lungo. Dopo un po’, mi propose di entrare a lavorare in redazione. Accettai”, spiega Raffaella.

La Mennoia all’inizio si sentiva un pesce fuor d’acqua: “Sinceramente ero molto disagio. Ero giovane, inesperta e mi trovai a lavorare con persone molto preparate. C’era la redazione di Maurizio Costanzo, con donne davvero super. Durante il primo anno di Uomini e donne ero in stanza con persone più adulte. Mi sentivo come sulle uova, non sapevo nemmeno quando respirare”. Però era soddisfatta: “Ma avevo capito subito che quel lavoro mi piaceva. Amavo il dietro le quinte, far parte di qualcosa a uso e consumo delle persone, senza però essere vista. All’epoca non consideravo di fare l’autrice tv”.

Raffaella Mennoia e Maria De Filippi

“Maria, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima volta che l’ho conosciuta ero molto in imbarazzo, perché io ero abituata a vederla sempre, ma da casa”, rivela ancora la Mennoia. Della De Filippi dice: “Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti e di rara educazione. Non è cambiata da allora, è rimasta così. Maria è un faro per me, un esempio. Cura le produzioni della Fascino con energia e dedizione uniche. E’ una donna generosa, che non lesina complimenti verso chi lavora con lei, spesso dà alla redazione tanti meriti, togliendoseli lei”.

Raffaella e Maria adesso sono amiche: “Lavoriamo insieme da tanti anni e, via via, il nostro rapporto si è evoluto naturalmente, trasformandosi in amicizia. Maria è affidabile, solida, una persona sulla quale sento di poter contare, per le piccole e per le cose più importanti. E lo stesso vale da parte mia nei suoi confronti: io per lei ci sono sempre. Se lo merita”.

Fidanzata con Alessio Sakara, campione di arti marziali e conduttore di Tu Sì Que Vales, la Mennoia del compagno sottolinea: “Siamo legati da 10 anni. Per me è stato un colpo di fulmine, per lui no. Pensava che io fossi una di quelle persone invasate solo del lavoro. Sbagliava”. Amante dei cani, pazza del suo Saki, ha costituito un’associazione per la loro tutela, L’Arca degli Amici: “Ora mi piacerebbe organizzare un evento per raccogliere i fondi per creare un rifugo”.