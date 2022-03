Fedez ha sentito al telefono Gianluca Vialli, malato come lui di tumore al pancreas: 'Lo ringrazio perché...'

Fedez ha parlato con Gianluca Vialli, lo ha sentito al telefono poco prima dell’intervento. Lo svela sul social in un post nelle sue IG Stories. L’ex calciatore, malato come lui di tumore al pancreas, scoperto nel 2017 e con cui ancora ‘convive’, lo ha chiamato per confortarlo e fargli forza.

“Grazie di cuore a Gianluca Vialli. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po' di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”, scrive Federico Lucia. Gli fa anche l’in bocca al lupo per la partita dell’Italia contro la Macedonia, l’incontro però è stato catastrofico, con gli Azzurri fuori dal Mondiale in Quatar.

VIDEO

Fedez e Vialli si ritrovano ‘compagni’ in un viaggio difficile e complicato: Gianluca, uno che anche in campo non si è mai dato per vinto, desidera fargli coraggio, sperando che riesca a guarire.

E’ stata una settimana complicata quella vissuta dall’artista, la più difficile della sua vita e di quella della moglie, Chiara Ferragni, da cui ha avuto i figli Leone, 4 anni, e Vittoria, 1. La fashion blogger e imprenditrice digitale 34enne, dopo l’operazione del marito, la racconta sul social, accompagnando le sue parole con alcuni scatti che l’hanno caratterizzata.

“Questa è stata praticamente la nostra settimana dopo la diagnosi di Fede e che ha portato al suo intervento chirurgico - spiega la bionda - Ci siamo presi un po' di tempo lontano dai social media. Abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, ci siamo mangiati un gelato su una panchina, ha passato un po' di tempo con i suoi amici più cari, ha registrato della musica (lo ha fatto e io l'ho ascoltato), è andato a letto con Leo nel nostro letto (di solito dorme nella sua stanza) e ha festeggiato il suo 4° compleanno”.

“La maggior parte di questo tempo mi è sembrato confuso - prosegue la Ferragni - era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d'ora che potesse essere successo qualcosa di brutto. Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio”. E rivela: “Non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli”. E’ rimasta tutto il tempo in ospedale accanto a Fedez.

Chiara racconta pure il party di compleanno di Leone, il 19 marzo, il giorno della Festa del Papà: “Sabato scorso era il quarto compleanno di Leone. Avevamo organizzato una grande festa con tutti i suoi compagni di classe e amici, visto che non aveva mai festeggiato davvero gli ultimi due anni a causa della pandemia, ma abbiamo dovuto cambiarla il giorno prima: papà ha dovuto subire un intervento chirurgico martedì ed è stato importante non rischiare il Covid prima (per questo non sono state coinvolte così tante persone). Quindi abbiamo avuto solo i suoi cinque migliori amici e la famiglia”.

“Il nostro umore non era dei più festosi, ma alla fine è stata una grande festa per il nostro piccolo”, confessa. Il 23 marzo pure la secondogenita ha festeggiato il suo primo compleanno. Per lei solo alcune immagini celebrative fatte domenica 20 marzo: il giorno dopo Fedez era atteso in reparto per il ricovero e l’intervento previsto per il giorno seguente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2022.