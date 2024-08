I due sembrerebbero uscire allo scoperto dopo i tanti rumor sul loro possibile flirt

Qualche mese fa erano stati pizzicati al Coachella, ma erano insieme ad altri amici…

Fedez si fa vedere con lei, dopo i tanti rumor. Stavolta non c’è Garance Authiè al suo fianco. Nella villa a Porto Cervo in Sardegna si diverte in vacanza con la creator 'hot' Giulia Ottorini, 22 anni. I due erano stati pizzicati ‘vicini’ al Coachella qualche mese fa e subito era partito il gossip. In California, però, erano con altri amici. Qui si divertono complici tra risate e battutine insieme. E’ lei la nuova fiamma del 34enne? O questa è solo l’ennesima provocazione del rapper dopo l’addio a Chiara Ferragni e la sua ‘vita loca’?

Fedez in vacanza con la creator 'hot' Giulia Ottorini: le immagini insieme in Sardegna, tra risate e complicità

Federico e Giulia hanno trascorso qualche giorno insieme in Costa Smeralda, nella spettacolare magione affittata dall’artista. Non fanno nulla per nascondersi, anzi. In un video condiviso su TikTok la Ottorini twerka, la sua specialità, sulle note di "Rosalia", il nuovo brano di Fedez e TaxiB. Improvvisamente arriva Lucia, ha in braccio il suo Golden Retriver, Silvio. Pare abbia il volto adombrato e copre la ragazza. Lei utilizza una frase in cui lascia intendere che ad avere la sua preferenza sia il cane. "Fedez, Silvio ha il mio cuore”, scrive.

I due sembrerebbero uscire allo scoperto dopo i tanti rumor su loro possibile flirt

Lei ha alloggiato per qualche giorno nella villa di lui a Porto Cervo

Non è l’unica immagine, già nei giorni scorsi era ovvio che lei stesse alloggiando nella villa di lui. Nata a Bologna, Giulia, tiktoker, influencer e modella di OnlyFans con milioni di follower, nota per i suoi contenuti espliciti e tra le regine del twerking, ha raggiunto guadagni stellari. Nel 2024 è finita pure nel mirino della Guardia di Finanza di Bologna durante un’indagine per evasione fiscale.