''Chiara sarà sempre la donna della mia vita'': Fedez e le lacrime a Belve, ecco perché ha pianto durante l’intervista

Fedez alla fine della sua prima intervista tv dopo la rottura con Chiara Ferragni, quando Francesca Fagnani gli domanda se ci sia ancora qualcosa che vorrebbe aggiungere, non ha dubbi. Pronuncia un sì convinto e scoppia a piangere. Le sue lacrime a Belve sono sincere, frutto di mesi complicati e degli ultimi 3 anni che l’hanno segnato: il cancro, la crisi con l’imprenditrice, i guai giudiziari di lei, l’addio e la voglia di proteggere i loro due figli. “Volevo dire che, indipendentemente da come vada, Chiara sarà sempre la donna della mia vita”, dice con la voce rotta, mentre prova ad asciugarsi gli occhi.

Federico Lucia racconta tutto o quasi. Parla degli inizi, della droga, della malattia. “Puoi non uscirne migliore”, sottolinea sul post tumore, analizzandosi. Svela il suo limite, l’impulsività, e il suo pregio, essere trasparente. Poi arrivano le domande sulla Ferragni, che chiama moglie, come precisa, solo perché legalmente ancora lo è. Ma lascia intendere che non ci sarà riconciliazione. Quando la Fagnani glielo chiede, lui scuote la testa.

La giornalista parla della loro unione mediatica, diventata un brand, i Ferragnez. “Avere una relazione che ha un impatto mediatico forte, ti trascina”, replica il 34enne. Francesca vuole sapere cosa gli abbia insegnato l’influencer: “Mia moglie mi ha insegnato professionalmente che ogni tanto bisogna dire di no. Io prima dicevo sempre sì. E io credo di avere tentato più volte di farle aprire gli occhi rispetto alle persone che aveva di fianco”. Poi arriva un’inaspettata confessione: “Cosa mi fatto innamorare di lei? Devo essere onesto? All'inizio, il sesso. Ho provato una connessione che raramente avevo sperimentato prima”. “Questa connessione l'avete mantenuta?”, domanda la conduttrice. Lui è lapidario: “Non so come rispondere”.

L’artista non apre bocca quando gli si domanda quando è finito il loro amore. “All'interno di questa relazione io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, come la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto”, spiega commosso, mostrando le sue prime lacrime. Nega i tradimenti, smentisce i gossip che in passato lo volevano legato a un uomo: “Non ho mai avuto un’esperienza omosessuale”. Sottolinea che la sua beneficenza è stata sincera, sempre fatta per far del bene, anche con la voglia di avere, non si nasconde, un ritorno di immagine positivo.

Federico si commuove una prima volta a metà percorso, alla fine, però, crolla

“Chiara le è stata accanto in diversi momenti difficili. Può dire di essere stato generoso come Chiara?”, chiede la Fagnani. “Io ho avuto un cancro e lei è indagata per truffa, sono momenti difficili ma non comparabili - replica Fedez - Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì. Io ho scoperto questa cosa qui quando è uscita, ed è ovvio che all’inizio non l’ho presa bene. La mia fondazione è stata controllata dalla testa ai piedi, io ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, ho perso solo soldi. Scopri che viene gestito un accordo in questa maniera e ti chiedi come sia possibile".

"Voglio dire una cosa su Chiara - continua Lucia - vorrei difenderla, ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto star male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a rispondere per una cosa che non hai fatto tu. E per rispondere, devi aspettare che un'altra persona gestisca la cosa”.

L'artista mostra il suo dolore per come è andata con l'imprenditrice 36enne da cui ha avuto due figli, leone, 6 anni, e Vittoria, 3

E ancora: “Io non potevo difenderla. Chiara ha sbagliato, se ha gestito male la situazione. Io so che tutti vedono la cattiva fede, ma io sono sicuro che non c'è stata cattiva fede. Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva dire che non sono solo sue”. La conduttrice vuole sapere di chi dei manager della Ferragni sia la colpa. Fedez punta il dito su Fabio Maria Damato, pur non facendone il nome: “No, è uno solo”.

Su Leone 6 anni, e Vittoria, ora mostrati di spalle sui social Federico chiarisce: “Non ci sono diffide. Ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare in questo momento i bambini, e lei ha detto di sì. Io da due mesi pieni non pubblico quasi mai i miei figli perché stiamo vivendo un momento difficile e voglio tutelarli da me stesso. In questo momento c'è un'attenzione morbosa”. Desidera proteggerli.

Fedez affronta pure l’argomento Luis Sal, l'amico con cui ha litigato per sempre, e le sue paure. La Fagnani chiude, ma prima vuole sapere se lui desideri aggiungere altro. Così arriva il pianto, le lacrime scorrono copiose sul viso. “Comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna della mia vita, indipendentemente dall'amore, comunque vada. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli”, sottolinea, mostrando interamente il suo dolore per come è andata.