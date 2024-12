Andrea Giambruno, padre della figlia della Meloni, paparazzato da 'Gente' con la bambina e la presunta nuova fidanzata Federica Bianco

“Non solo stanno insieme, come già anticipato. Fanno pure sul serio”, scrive il settimanale

Pizzicati al Christmas World di Roma nel weekend dell’Immacolata coi pargoli

Per il giornale sarebbero una coppia. Andrea Giambruno, padre della figlia della premier Giorgia Meloni, è stato paparazzato da Gente con la bambina e la presunta nuova fidanzata Federica Bianco. La foto è pubblicato in bella mostra sulla cover del settimanale. Il 43enne e la 41enne sono stati pizzicati al Christmas World di Roma nel weekend dell’Immacolata. Con loro Ginevra, 8 anni, la bambina che il giornalista ha messo al mondo con l’ex compagna, e una delle due figlie della Bianco. Insieme a loro anche altri amici, tutti in giro per lo shopping natalizio.

Gente su di loro scrive: “Avevano provato a smentire. Poi chissà, forse la magia del natale deve aver infranto ogni difesa di maniera. Già, perché non solo Andrea Giambruno e Federica Bianco stanno insieme, come anticipato qualche numero fa. Fanno pure sul serio, a giudicare dalle foto esclusive che vedete”.

Per il settimanale la presenza della figlia di lui e una delle due figlie di lei sarebbe essenziale: proverebbe il desiderio di famiglia allargata di Andrea e Federica. E sui rapporti dell’ex conduttore con la Meloni, puntualizza: “Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che i due in realtà non si fossero mai definitivamente lasciati. Una tesi che, ora lo sappiamo, si è sciolta come neve al sole”.