Fedez rivela il particolare nome che ha dato al suo nuovo cucciolo di Golden Retriever: ecco come si chiama il cane

Il rapper 34enne lo rivela nelle sue storie, mentre si fa vedere a spasso col quattro zampe

Tutti pensano che il nome scelto potrebbe essere un omaggio a un personaggio molto noto

Alla fine si sbottona, lo fa nelle sue storie. Fedez rivela il particolare nome che ha dato al suo nuovo cucciolo di Golden Retriever che ha accolto in casa dopo aver dovuto salutare l’adorata Paloma, rimasta nell’attico dell’ex moglie Chiara Ferragni. Il cane, forse preso anche per far felici i suoi due figli, Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, si chiama Silvio.

Tutti pensano che il nome scelto per il quattro zampe sia un omaggio a un famosissimo personaggio, imprenditore e politico italiano, ben quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e fondatore del gruppo Fininvest, scomparso il 12 giugno di un anno fa: Silvio Berlusconi.

Federico in realtà non spiega alcunché. Si fa vedere col cucciolo al guinzaglio a spasso. L’animale si è bloccato di fronte a un cartello che segnala il pavimento bagnato. "Silvio hai un problema con le segnaletiche vedo. Devi fare il giro Silvio. Silvio, devi aggirare l’ostacolo!”. L’artista lo sprona a spostarsi, il cane esegue e lui gli dice: “Bravissimo!”.

L'artista ha voluto omaggiare Silvio Berlusconi?

Il riferimento a Berlusconi, però, parrebbe ovvio. Ad aprile, a Los Angeles per il Coachella, Lucia, come al solito provocatorio, aveva scelto una cover per il suo smartphone con sopra la fatidica foto di Silvio che faceva il gesto delle corna. L’immagine risale al vertice europeo di Caceres, in Spagna, del 2002. "Per l'uomo che non deve chiedere mai, spero di lanciare la moda”, aveva esclamato ironico mostrandola sul social. Chissà se confermerà quella che per ora è solo una supposizione.