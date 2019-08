Fedez torna a sorpresa con un nuovo disco. Dopo “Paranoia Airlines” e il relativo tour che ha registrato il tutto esaurito, il rapper aveva annunciato di volersi prendere un anno di pausa per stare con la sua famiglia. Tutto è cambiato a quanto pare. Il 29enne ha sentito l’esigenza di tornare subito a scrivere per un album tutto diverso, come svela lui stesso annunciando di essere al lavoro con la musica ai fan sul social, nelle IG Stories.

“Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta la mer*a accumulata in questi anni. - scrive Fedez nel suo post - Abbiamo lavorato in segreto per un po’ ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo. Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione”.

Il nuovo disco di Fedez sarà diverso, così confessa lui. La sua rinascita sarebbe merito anche dell’incontro con il produttore discografico Dargen D’Amico, con il quale, però aveva già collaborato nel 2013 nel brano “Ragazza sbagliata”. D’Amico ha alle spalle collaborazioni anche con Fabri Fibra, Club Dogo, Marracash. Definisce il suo genere ‘emo rap’: di solito affronta tematiche molto intimiste. L’album di Fedez sicuramente rispecchierà tutto questo.

Fedez lavora a Milano, intanto la moglie, Chiara Ferragni, è volata a New York, pure lei per impegni professionali. Dopo le lunghe vacanze i due riprendono con il loro consueto tour de force. Il figlio Leone, intanto, se la spassa in montagna con la nonna, Marina Di Guardo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2019.