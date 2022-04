Fedez, prima uscita in famiglia dopo l'intervento: alla festa per i 91 anni di nonna Luciana

Fedez torna a vivere, la cosa che più desiderava al mondo. Il rapper 32enne ritrova serenità e pace con la prima uscita in famiglia dopo l’intervento per l'asportazione di un tumore raro neuroendocrino al pancreas. Per la festa dei 91 anni dell’adorata nonna, Luciana Violini, i suoi genitori e i parenti tutti hanno aspettato che uscisse dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato il 22 marzo scorso: Federico Lucia è stato dimesso il 31, nove giorni dopo.

Per il pranzo gli ospiti si ritrovano al ristorante Carlo al Naviglio. Una lunga tavolata accoglie gli ospiti. Fedez arriva con la moglie, Chiara Ferragni, e i loro due figli, Leone, 4 anni, e Vittoria, 1 anno.

L’artista è felice, seppur ancora provato in volto. Accanto a lui c’è la mamma, Annamaria Berrinzaghi, e il padre Franco. La fashion blogger 34enne gli tiene la mano, lo bacia: non smette un istante di fargli sentire il suo amore.

Fedez gioca con i suoi bambini, riprende la nonna quando spegne le candeline, la donna sorride: affezionatissima al nipote, nei giorni scorsi ha tremato per lui e poi gioito per l’operazione andata benissimo.

E’ una giornata lieta in cui il rapper dimentica per un po’ le sue preoccupazione e ritrova la normalità, quella che gli era mancata nel momento più duro della sua vita, quello in cui tutte le sue certezze sono crollate: adesso, grazie alla diagnosi precoce e all’intervento immediato per rimuovere il cancro, è tutto diverso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/4/2022.