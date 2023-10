Ospite di Fabio Fazio a CTCF il rapper 34enne si commuove ricordando Gianluca Vialli

“Riusciva a ritagliarsi del tempo per dare conforto ad una persona che non conosceva”

Fedez non riesce a trattenere la forte emozione. Il rapper torna per la prima volta in diretta tv dopo i chili persi e il nuovo ricovero. E' provato e con lacrime agli occhi. Ospite di Fabio Fazio a CTCF su Nove è vicino al pianto quando parla di Gianluca Vialli, morto il 6 gennaio a soli 58 anni, sconfitto dal tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato nel 2017.

Fedez torna per la prima volta in diretta tv dopo i chili persi e il nuovo ricovero: provato e con lacrime agli occhi, il suo racconto

Federico Lucia rivela come il cancro, per cui è stato operato a marzo 2022, lo abbia cambiato. “La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. E poi mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale. E di quanto questo tema sia un’emergenza concreta, non circoscritta a un circolino", confida il 34enne. Impossibile non parlare dell’ultimo episodio, quello delle emorragie interne, che l’ha costretto ancora una volta in ospedale. ”Dopo l’ultimo episodio la paura è tornata abbastanza. Non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente e quindi un po’ ci pensi”, sottolinea.

Fazio gli mostra una foto di Vialli, Fedez cambia espressione e gli occhi diventano lucidi. E’ stato l’ex calciatore a dargli forza. “E’ una cosa surreale. Perché io lo vedo e mi viene da piangere. Però non l'ho mai visto di persona”, confessa.

Ospite di Fabio Fazio a CTCF il rapper 34enne si commuove ricordando Gianluca Vialli

“Quando ho scoperto di avere un tumore ho cercato qualcuno che avesse lo stesso problema e trovai un'intervista di Gianluca. - racconta l’artista - La sera prima di essere ricoverato, siamo stati al telefono parecchie ore. E’ incredibile come una persona che stava anche lei vivendo in quel momento un dramma, riusciva a ritagliarsi del tempo per dare conforto ad una persona che non conosceva minimamente. Questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente".

Fedez ha problemi di salute mentale, come svelato anche in un'intervista al Corriere della Sera. Fazio gli domanda se ora stia bene, lui non si nasconde e replica: “Mi piacerebbe dirti di sì, ma la verità è che no. Purtroppo dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale. Purtroppo non sono ancora migliorato come persona però ci sto lavorando”.

L'artista è vicino al pianto

Il marito di Chiara Ferragni fa un appello all’attuale governo: “Lo scorso governo ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro che hanno coperto solo il 10% della domanda. Questo governo ha deciso di tagliarli e portarli a 5 milioni di euro. Quello che vorrei chiedere al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Giorgetti è: non tagliate questi 25 milioni nella nuova finanziaria. Significherebbe sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno". Lui farà quel che può con i suo denaro: “Con la mia fondazione vorrei aprire un centro gratuito di aggregazione per adolescenti che fornisca aiuto ai giovani con problemi di salute mentale".

Pur non conoscendo di persona Vialli, si emoziona vedendolo in foto: gli è stato vicino quando ha scoperto il cancro al pancreas

Fedez chiarisce che quest’anno non sarà il alcun modo a Sanremo, facendo anche riferimento alle polemiche sulla sua partecipazione lo scorso febbraio, quando sul palco c’era la consorte, madre dei figlioletti Leone, 5 anni, e Vittoria, 2. Attacca, senza fare nomi, una giornalista. Dovrebbe riferirsi a Selvaggia Lucarelli che ebbe da ridire quando lui postò la propria seduta di psicoterapia sui social, proprio mentre stava affrontando il tumore al pancreas. "All’epoca - ricorda Fedez - una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti. Ma usando questa dicitura come sinonimo di pe**o di merda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad cazzum"."Sono totalmente d'accordo, le parole sono importanti”, gli fa eco il conduttore.