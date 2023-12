''Io non ho mai leccato i piedi a Giorgia Meloni o Sgarbi'': Fedez risponde a Morgan in diretta tv

Il rapper non ci sta e dopo l’esibizione degli Stunt Pilots, in squadra con Dargen D’Amico, attacca

Fedez sembra tranquillo per quasi tutta la sera, ma dopo l’esibizione degli degli Stunt Pilots, in squadra con Dargen D’Amico, attacca. Il rapper risponde in diretta tv a Morgan, che lo ha accusato di fare clientelismo all’interno del programma. La semifinale di X Factor così si accende. “Io non ho mai leccato i piedi a Giorgia Meloni o Sgarbi”, sottolinea il 34enne.

Fedez è un fiume in piena. Ha scritto su un foglietto, punto per punto, quel che vuole dire a Marco Castoldi e non si frena. Il 50enne, dopo la cacciata da XF 2023, ai giornalisti, nell’ormai famosissima chat su WhatsApp ha fatto insinuazioni pesanti su l’ex collega di bancone. Ha sostenuto che Zo-Vivaldi, frontman degli Stunt Pilots, abbia già lavorato con Federico all’album Paranoia Airlines. "Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti?", aveva sottolineato l'ex leader dei BluVertigo.

Il marito di Chiara Ferragni replica e precisa di non aver mai conosciuto il ragazzo, che all’anagrafe si chiama Lorenzo Caio Sarti, di persona prima dello show. “Io voglio mettere le cose in chiaro, Lorenzo non l'ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti, ha collaborato con Michele Canova alla produzione di alcuni brani, è una cosa normalissima. Se lo conoscessi, quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conoscesse Anna Castiglia (altra ex concorrente, mai in gara al ‘live’ in questa edizione però, ndr)”, esordisce Fedez.

L’artista prosegue e affonda: “Voglio dire un'altra cosa a Morgan, se pensa che abbia fatto clientelismo all'interno di questo programma, dovrebbe dirlo non insinuarlo. Se è veramente un ribelle, che abbia le pa..e di dire che ho fatto clientelismo in questo programma. Un'altra cosa voglio dire, se vuoi essere ribelle, caro Morgan, e pensi che sia tutto pilotato, lo devi dire dentro il programma e non quando ti danno un calcio nel cu*o e te ne vai via, che è più semplice”.

Fedez non è ancora soddisfatto, arriva la chiosa velenosissima: “Sono un ragazzo che ha una piccola azienda che lavora con la sua mamma, con l'avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi a Giorgia Meloni e a Vittorio Sgarbi”. Ora si attende che Marco torni a parlare: la querelle probabilmente non è ancora definitivamente chiusa.