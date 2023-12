Cecilia Rodriguez accoglie con il completino natalizio sexy il suo Ignazio Moser al ritorno da un viaggio: ''Regalo di Natale''

La 33enne fa una sorpresa al suo futuro marito e si fa trovare in lingerie

I due si sposeranno tra la primavera e l’estate 2024, ma non svelano ancora nulla sui preparativi

Cecilia Rodriguez lascia di stucco il futuro marito. La 33enne accoglie con il completino natalizio sexy il suo Ignazio Moser al ritorno da un viaggio. Il 31enne rincasa per pranzo ed è piacevolmente deliziato dalla sorpresa della fidanzata, che indossa lingerie in tema con le festività ormai vicinissime. Nacho rimane colpito, riprende con lo smartphone, condivide una breve clip nelle sue storie sul social e scrive: “Rientro a casa per pranzo… Ed è subito regalo di Natale”.



Moser è galvanizzato dall’accoglienza della sua Chechu, con cui la passione è sempre alle stelle. La modella e influencer porta un completino con slip e guepière coordinati. Il reggicalze, tornato di moda più che mai, sorregge calze rosse. Niente tacchi ai piedi, però: Cecilia è scalza.

La Rodriguez gioca con le decorazioni natalizie che affollano l’appartamento della coppia, che in questo 2023 ha voluto assolutamente esagerare con gli addobbi. La ragazza è un incanto: anche il make-up è perfetto. La lunga chioma è portata leggermente mossa, con la riga di lato.

Ignazio non riesce a credere ai suoi occhi: la sua Ceci gli ha fatto un dono inatteso. I due si sposeranno presto, tra la primavera e l’estate 2024. Nonostante la data sia stata fissata, al momento silenzio assoluto sui preparativi di nozze, che erano state già programmate per ottobre 2023 e poi rimandate. La coppia aveva spiegato di voler unirsi in matrimonio più avanti, per permettere a una zia di Cecilia, che vie in Argentina, di essere presente.