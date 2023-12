Chiara Ferragni fermata dalla gente per strada in India per fare selfie, ma non è come sembra: il racconto

La 36enne lo confida nelle sue storie, meravigliata da quel che accade

“La cosa più divertente è che qui ci sono sì alcune persone che mi riconoscono, ma…”

Chiara Ferragni, tutta presa dal suo viaggio con gli amici, senza la famiglia al seguito, lo racconta, meravigliata da quel che accade. In India viene fermata dalla gente in strada per fare i selfie, ma non è come sembra. Non accade perché lei è famosissima, forte dei suoi quasi 30 milioni di follower. La maggioranze delle persone desiderano una foto con lei perché è caucasica e perciò ‘insolita’ per la gente del posto.

"La cosa più divertente è che qui ci sono sì alcune persone che mi riconoscono e mi chiedono le foto, ma tantissimi che non hanno idea di chi io sia, però, visto che sono bionda, occhi azzurri, e quindi proprio strana per loro, mi chiedono la foto. Tantissimi bambini, bambine, tantissime donne e anche tanti uomini: mi chiedono la foto in giro per strada, pur non sapendo chi io sia”, rivela la 36enne.

Chiara, a supporto di quel che ha appena fatto sapere, pubblica nelle sue storie uno scatto in cui è con due donne: una tiene in mano il cellulare per fare un selfie a tre. La signora in questione non ha riconosciuto affatto la fashion blogger e imprenditrice da milioni di euro, ma è rimasta colpita dai suoi ‘colori’. “Qui per esempio oggi a Jodhpur”, scrive lei.

Chiara attendeva da tempo di andare in India. A causa del ricovero improvviso di Fedez è stata costretta a rimandare il viaggio. Alla fine, però, è riuscita a incastrare la vacanza. A Natale partirà invece con i suoi cari.