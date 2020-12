Fedez a Sanremo 2021 con Francesca Michielin: ecco perché va al festival

Fedez è uno dei Big in gara al prossimo Sanremo 2021, che prenderà il via il prossimo 2 marzo. Il rapper 31enne canterà in coppia con Francesca Michelin il brano “Chiamami per nome”. Ieri sera, 17 dicembre, Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival, ha ufficializzato la coppia in gara durante la finale di Sanremo Giovani, in onda su Rai Uno. Sarà la sua prima volta all’Ariston. Sul social Federico Lucia spiega perché ha deciso di partecipare alla kermesse.

“Coppia incredibile della musica italiana. Il pubblico ipotizzava, ora abbiamo la conferma che ci siete”, ha sottolineato Amadeus in tv a Fedez e la Michielin, elegantissimi e sorridenti, felici di essere tra i Big di Sanremo 2021. Volti emozionati, Federico Lucia e la cantante hanno ringraziato e salutato il pubblico a casa.

Occhi puntati su Fedez. Dal suo appartamento milanese, Chiara Ferragni ha gioito per il marito: nonostante il gravoso periodo storico, tutto è magico. I due stanno per avere il secondo bebè, la fashion blogger è incinta di sei mesi e metterà al mondo una bambina. Anche Leone, il figlio di 2 anni, gli ha mandato un tenerissimo in bocca al lupo. Il rapper è al settimo cielo e non ha alcuna remora di confessare ai fan che tutto questo calore lo commuove fortemente fino al pianto.

Fedez ha deciso di presentare una canzone per Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michelin, con cui aveva già inciso “Magnifico” nel 2014, per la voglia di tornare a esibirsi dal vivo in un momento in cui chi canta è costretto a stare lontano dal suo pubblico.

Lo fa capire chiaramente sul suo profilo Instagram. Pubblica alcuni scatti con la sua partner al festival.

Poi scrive: “In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico. Grazie Francesca Michielin, grazie Sanremo. Mi state restituendo la magia della musica dal vivo”. “Siete stupendi”, gli fa eco la moglie, pazza di loro.

