Fedez tornato single diventa nostalgico: parla dei suoi umili esordi nella casa dove è tornato a vivere da solo, cita anche l'ex fidanzata

Parla ai follower dalla sua nuova abitazione, quella sempre a Milano, in zona Navigli

Fedez lontano da Chiara Ferragni, che in queste ore è a New York per lavoro, ricorda l’inizio di tutto, 13 anni fa, quando ha pubblicato il suo primo album, “Penisola che non c’è”. Tornato single, il rapper diventa nostalgico e parla dei suoi umili esordi. Il 34enne registra le sue storie nella casa dove è tornato a vivere da solo, quella sempre a Milano, in zona Navigli. Cita anche l’ex fidanzata, Silvia Brigatti, tatuatrice. Forse, se non fosse stato in crisi con la fashion blogger 36enne, madre dei suoi due figli, non l’avrebbe mai fatto.

Ha smesso di seguire le sorelle dell’imprenditrice che ha sposato. Viste le magagne giudiziarie con Luis Sal, ha annunciato che chiuderà il podcast Muschio Selvaggio. Pare un periodo di grandi cambiamenti per lui. Federico così si aggrappa a quel che ha costruito negli anni con la musica. Lo fa nel giorno del compleanno della cognata Francesca Ferragni, che oggi, 12 marzo, compie 35 anni.

Il rapper 34enne lontano da Chiara Ferragni ricorda l’inizio di tutto, 13 anni fa con l'album "Penisola che non c'è"

Fedez condivide la copertina del suo primo album e scrive: “13 anni fa. L’inizio di tutto”. Poi si fa vedere nell’appartamento che ora occupa. “Sono molto legato a ‘Penisola che non c’è' perché è stato il disco che mi ha fatto iniziare la mia carriera artistica. Tra i concerti più belli c'è sicuramente quello che ho fatto quando è uscito questo album nel centro sociale di Milano, il Leoncavallo, con mia mamma e il mio papà che vendevano fuori i cd e le magliette, avevano fatto un baracchino. Fu un concerto veramente figo… Sto invecchiando raga… Perché, perché mi sento… Va beh, ma ‘fancu*o la nostalgia!”, racconta.

L’artista aggiunge: “Piccolo fan fact. Diciamo che con ‘Penisola che non c’è’, per registrare il disco, avevo speso tutti i soldi che avevo per girare dei video e quindi mi sono comprato una telecamerina e ho risparmiato soldi e ho imparato a girare e montare i video. Ai tempi c’era un Final Cut molto difficile. Imparai a montare i video per necessità, diciamo, e i primi video che uscirono erano girati e montati da me. Anzi, girati no, perché li girava la mia ex fidanzata che taggo e saluto, la Silvia. Poi li montavo io, quindi facevo la regia e tutto quanto. Quindi questo disco non solo mi ha regalato un sogno, ma mi ha anche insegnato a coltivare un’altra passione, che è quella del montaggio video”.

In una delle storie in cui canta il brano portante dell’album, Fedez scrive: “Ti vorrei dire che va tutto bene”. Forse manda un messaggio a Chiara? Chissà…