''Sono sposato con Francesco'': il conduttore Roberto Poletti fa coming out in tv seduto a fianco di Federica Panicucci

Il 52enne si è unito civilmente a Francesco Naccari due anni fa, ne parla per la prima volta

A ‘Verissimo’ ha parlato del ‘sì’ e spiegato di non averlo voluto nascondere

Dall’11 marzo conduce su Rete4 ‘Mattino Quattro’ insieme a Federica Panicucci

Roberto Poletti, conduttore e giornalista, ha fatto coming out in tv.

Per la prima volta il 52enne ha parlato di suo marito. Lo ha fatto nel programma di Canale5 ‘Verissimo’, dove è stato ospite insieme a Federica Panicucci.

I due hanno promosso il loro nuovo contenitore mattutino, Mattino Quattro, in onda quotidianamente nella prima parte della giornata su Rete4 da oggi, 11 marzo.

Roberto Poletti, 52 anni, parla del suo matrimonio in tv: si è sposato nel 2022 con Francesco Naccari, i due sono insieme da 18 anni

Due anni fa Poletti ha sposato con un’unione civile il compagno Francesco Naccari, ma non aveva mai parlato del ‘sì’ pubblicamente fino ad oggi (la notizia era però uscita).

Ha detto: “Io sono sposato con Francesco, è la prima volta che parlo di questa cosa. È un grande orgoglio, non si era mai visto”.

“Questa unione civile è avvenuta l’8 ottobre di due anni fa. È uscita sui giornali a distanza di parecchi mesi, ma era stata fatta uscire per cercare di crearmi delle difficoltà nel mio percorso di lavoro”, ha aggiunto.

Poletti insieme a Federica Panicucci a 'Verissimo', lo schermo dietro di loro una foto del conduttore con il compagno Francesco

“Mi ha dato fastidio il fatto che abbiano scritto ‘si è sposato in gran segreto’. Intanto sono 18 anni di relazione, una vita. In gran segreto? L’ho fatto in una villa del comune di Milano, con amici e parenti invitati, foto e video”, ha continuato.

“A differenza di altri che fanno televisione ho deciso che fosse un momento da tenere per me. Cosa c’era bisogno, di parlare di un’ovvietà in questo modo? C’erano gli invitati, tutti belli allegri, c’era una mia amica politica che ha celebrato la funzione. Non c’era nessun segreto, l’hanno fatta passare come una cosa da nascondere. Ma non c’era niente da nascondere, è una cosa di cui vado orgoglioso, perché è la mia vita”, ha sottolineato.

“Oltretutto, devo dire che il Paese reale è molto più maturo, certe volte, di chi se ne occupa”, ha concluso.