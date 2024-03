La 39enne ha comprato casa dopo 13 anni in Italia: sta ancora decidendo come arredare gli spazi

Nelle sue storie ai follower annuncia la buona nuova e sottolinea di essere molto felice

Belen Rodriguez ha comprato casa nuova. Dopo 13 anni, ha fatto un passo importante, che la rende estremamente gioiosa. La showgirl nelle sue IG Stories lo annuncia con orgoglio ai follower e mostra le prime foto del suo nuovo appartamento a Milano. Svela anche dov’è l’abitazione scelta.

''Dopo 13 anni ho comprato casa nuova'': Belen Rodriguez mostra le prime foto del suo nuovo appartamento e svela dov’è

“Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!”, sottolinea la 39enne. A corredo delle sue parole pubblica uno scatto in cui è immortalata seduta per terra nell’appartamento. Sta osservando con grande attenzione i disegni fatti dall’interior designer, l’architetto che ha coinvolto nella progettazione. Desidera scegliere personalmente come arredare i vari spazi delle quattro mura.

Stanno ancora completando i lavoro: la 39enne desidera occuparsi personalmente dell'arredamento

Stando alle parole della 39enne, la nuova casa dell’argentina dovrebbe trovarsi sempre in zona Moscova, non distante da Parco Sempione, come la precedente, quella in cui ha vissuto per lungo tempo insieme all’ex marito Stefano De Martino e che adesso, ancora per poco, occupa con i due figli, Santiago e Luna Marì, 10 e 2 anni.

Stando alle sue parole, la nuova casa dell’argentina dovrebbe trovarsi sempre in zona Moscova, non distante da Parco Sempione

La Rodriguez qualche tempo fa era andata a visitare una casa, un grande e luminoso attico con grandi vetrate, insieme all’ex compagno Elio Lorenzoni. Dalle immagini postate, non si comprende se l’abitazione scelta sia proprio quella... Del resto, una volta conclusa la storia con l’imprenditore bresciano 41enne, potrebbe aver cambiato idea e aver scelto un’altra casa tra le varie visitate nei mesi scorsi.