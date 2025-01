Fiammetta Cicogna è tornata con Carl Hirschmann, padre delle sue due gemelle? Le nuove foto insieme alimentano il gossip: guarda

A marzo 2023 l’attrice e conduttrice aveva annunciato sulle pagine di F la rottura

“Era diventato la mia prigione, voleva esplorare altre donne”, aveva svelato la 36enne

Sono stati insieme a Santa Teresa, località in provincia di Puntarenas, in Costa Rica. Come dice lui “un posto speciale”. Lei commenta le mani a forma di cuore. Del resto in una delle foto postate sono immortalati di spalle al tramonto il multimilionario svizzero a cui era legata e una delle sue figlie gemelle, nate il 5 settembre 2019. Con le loro dita formano proprio un cuore. Fiammetta Cicogna è tornata con Carl Hirschmann, padre delle sue Gaia e Gioia? Le nuove foto, in cui però non appaiono mai in coppia, alimentano il gossip. Potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma oppure i due sono semplicemente partiti in vacanza insieme per la serenità delle piccole.

Fiammetta Cicogna è tornata con Carl Hirschmann, padre delle sue due gemelle? Le nuove foto insieme alimentano il gossip

L’attrice e conduttrice 36enne aveva annunciato l’addio con il 44enne, nipote del fondatore della compagnia Jet Aviation, con cui aveva iniziato una relazione nel 2014, a marzo 2023. Aveva parlato della rottura con il settimanale F, premettendo che non provava alcun rancore nei confronti di Carl.

Il 44enne e la 36enne sono stati insieme a Santa Teresa, località in provincia di Puntarenas, in Costa Rica. In foto il multimilionario e una delle figlie di 5 anni

“Carl per me è stato libertà. Però, molto presto, è diventato anche la mia prigione”, aveva sottolineato la Cicogna. E aggiunto: “Mi sono dedicata totalmente al nostro amore, ai suoi spostamenti e al suo lavoro, abbandonando il mio per restare al suo fianco. Eppure mi era chiaro da subito che un uomo così sarebbe stato un mal di testa, lo sapevo, ma mi sono lasciata comunque avvolgere. Ero innamorata persa e sono caduta nella solita trappola: con me cambierà, io lo salverò”.

Fiammetta aveva confessato che lui, che ha sempre attratto molte donne, la tradiva: “Mi disse subito che voleva avere la libertà di conoscere ed esplorare altri esseri umani, donne comprese. Per alcune coppie può anche funzionare se tutti sono felici, ma io non lo ero e questo ha incrinato piano piano il rapporto. A me basta amare un uomo solo e lui lo sapeva. Mi amava anche per questo. Forse sono stata ingenua, ma lui aveva questo talento di farti sentire in certi momenti la donna più importante e questo mi bastava, mi sembrava di aver trovato il mio posto nel mondo”.

Fiammetta aveva però sottolineato di non provare alcun rancore: adesso la vacanza 'in famiglia'

Così era finita. "La nostra coppia era bellissima ma insieme eravamo tossici l’uno per l’altro”, aveva concluso lei. Ora si sono ritrovati in Costa Rica. E chissà se questa è un'appassionante reunion o solo un viaggio ‘per la famiglia’.