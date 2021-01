La fidanzata non si presenta al GF Vip: Andrea Zelletta entra in crisi

Andrea Zelletta entra in crisi. La fidanzata non si presenta al GF Vip. Natalia Paragoni rifiuta il confronto con l’ex tronista 27enne conosciuto a Uomini e Donne e a cui è legata e diffida il reality show. Il pugliese maschera la sua delusione, ma i pensieri nella sua testa si affollano sempre più.

Tutta colpa del chiacchiericcio legato a una vacanza estiva che la fidanzata ha fatto senza di lui accanto. Andrea dopo aver incontrato Natalia ha ripensato ai gossip ed è stato male, ha anche pianto, poi ha deciso di dare fiducia alla donna che ama. Chiamato da Alfonso Signorini a chiarire il suo pensiero a riguardo, durante la diretta serale del GF Vip apprende dalla voce del conduttore che la Paragoni ha detto di no a un incontro con lui.

“Questa sera il GF ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere delle risposte ai tuoi dubbi. Purtroppo lei ha rifiutata, non ce l’aspettavamo. Non è voluta venire a parlarti. Ti dico anche che ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. La sua richiesta ci ha colto di sorpresa e non me l’aspettavo una reazione così formale e dura, anche nei tuoi confronti. Il fatto che lei non voglia essere qui a guardarti negli occhi desta un po’ di stupore”, gli fa sapere Signorini. Poi gli domanda: “La cosa che ha fatto molto discutere fuori dalla Casa è stata la tua reazione. Hai mostrato sicurezza e poi sei crollato. Cosa ti ha fatto cambiare sentimento?”.

“Il giorno dopo mi sono svegliato con le cose belle che mi sono portato nel rivedere Natalia. Ma il tarlo era entrato nella mia testa. Quando ho incontrato Natalia, sapevo del weekend ma il chiacchiericcio mi era nuovo ed è stato una doccia fredda. Davanti a Natalia ho glissato perché mi fido ciecamente di lei. Ma quando mi sono arrivati altri dettagli ho avuto un attimo di defaillance. Sentire dire delle cose non vere verso la mia compagna mi ha ferito. Riflettendoci e ripensando agli occhi di Natalia, ho pensato che vale la pena crederle, avere fiducia in lei. Un rapporto si basa sulla fiducia, quindi ho deciso di scacciare questo tarlo. Se avrò delle domande, ne parlerò viso a viso con lei”, risponde Zelletta.

Poi sull’assenza della Paragoni dice: "Credo che non sia venuta questa sera a parlarmi perché vuole affrontare questa situazione lontano dalle telecamere, non davanti alla gente. Sono argomenti talmente delicati e intimi che vanno rispettati. Lei è sensibile, è fragile e questa situazione la risolveremo al di fuori. Sono sicuro che lei non ha fatto nulla di quello che si dice".

Andrea cerca di mantenere la calma, ma in cuor suo vorrebbe che tutto fosse diverso. Nel cuore della notte Giulia Salemi gli confessa: “Amore sono scioccata della diffida. Questa cosa ha avuto una risonanza fuori, sarà uscito il nome. Tu l’hai difesa, tutelata e hai detto che credi a lei, più di così non può volere. Io però fossi in lei sarei venuta, anche solo per rivedere il mio ragazzo e rassicurarlo“.

Zelletta replica ostentando tranquillità: “Alla fine io sono sereno. Alfonso mi ha detto che posso andarmene, ma l’ha fatto nel senso che posso farlo se non sto bene. L’ho apprezzato, però uscire vuol dire darla vinta a un qualcosa che non c’è secondo me. Sta qui che io mi impunto. Non voglio darla vinta e andare via. La mia ragazza avrà avuto le sue motivazioni. Se avessi avuto cose da chiarire sarei uscito, poi permetti che dopo quella bomba posso avere delle ore di sbandamento dove ho pensato di tutto? Comunque io non credo che lei si sia tirata indietro. Forse mi ha tutelato o non ha voluto riparlare di questa storia“. Ma la storia potrebbe non essere finita qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/1/2021.