Il fidanzato di Guendalina Tavassi fa un enorme tatuaggio per celebrare il loro amore dopo soli 6 mesi di relazione

Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi, si regala un enorme tatuaggio per celebrare l’amore con l’ex gieffina 36enne, madre di Gaia, avuta nel 2003 da Remo Nicolini, di Chloe, 8 anni, e Salvatore, 6 nati dall’unione con l’ex marito Umberto D’Aponte, con cui ha una relazione da soli 6 mesi o poco di più.

Il ristoratore romano è felice di soffrire per la sua Guenda. Non ha paura e paziente lascia fare alla tatuatrice Serena Macaluso: tutto pur di avere un disegno che raffiguri lui e la sua donna sull’avambraccio.

“E’ un punto maledetto, ho sofferto come un cane, ma lo rifarei 100mila volte - sottolinea Perna sul social - perché è bellissimo, ha un significato importante e mi piace da morire”.

Subito dopo essersi confidato con i follower nelle sue IG Stories, Federico svela il tattoo, molto elaborato e realizzato solo con l’inchiostro nero sfumato: all’interno dell’avambraccio Perna ha voluto che fosse riprodotta una foto in cui lui e Guendalina sono vicinissimi, come se si stessero per baciare.

La Tavassi sul social apprezza, ma, come sempre ironizza: “Lui che mi manda i video della sofferenza però un po’ fa ridere”. Subito dopo aggiunge: “Quanto ti amo cuore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2022.