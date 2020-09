Il fidanzato della Lucarelli debutta in tv nel nuovo programma di Antonella Clerici

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, debutta in tv, su Rai Uno, nel nuovo programma di Antonella Clerici. Il ‘social chef’ legato alla giornalista 46enne sarà una delle presenze del programma che partirà lunedì 28 settembre alle 12. La conduttrice ufficializza: a “E’ sempre mezzogiorno” insegnerà al pubblico a usare ingredienti poco conosciuti dal pubblico a casa.

“Ci saranno vecchie conoscenze dei miei 18 anni a ‘La prova del cuoco’ - racconta la Clerici a Tv Sorrisi e Canzoni - E nuove scoperte come Lorenzo Biagiarelli, giovane ‘social chef’ che ci spiegherà come usare ingredienti poco conosciuti che lui scova durante i suoi viaggi”.

Il 30enne, legato da tempo alla Lucarelli, con cui vive una bellissima storia d’amore, nonostante i 16 anni che li separano all’anagrafe, ha già conquistato il web con la sua cucina, ora si prepara a diventare un volto televisivo. Biagiarelli è un vero talento ai fornelli: ama sperimentare durante i suoi tanti viaggi nel mondo. Le ricette etniche lo appassionano, con pure gli impiattamenti accattivanti.

Già tra i giudici di uno spin-off di "Cortesie per gli Ospiti" incentrato sui bed and breakfast in onda su Real Time nell’autunno del 2019, ha anche scritto un libro sempre dedicato alla cucina: “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare”. Ora Lorenzo Biagiarelli approva a “E’ sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici lo ha voluto con sé.

Scritto da: La Redazione il 23/9/2020.