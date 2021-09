La figlia di Madonna, Lourdes Maria Ciccone, in passerella per Versace a Milano: il look 

La figlia di Madonna, Lourdes Maria Ciccone, cattura gli sguardi in passerella. La primogenita 21enne della popstar, avuta dal ballerino Carlos Leon, sfila per Versace a Milano, durante la Fashion Week: indossa un abito silver midi, cut-out, con uno scollo a V vertiginoso che mette in primo piano il decoltè florido e con suo look esplosivo conquista gli applausi.

Donatella Versace l’ha voluta insieme alle top più blasonate. La figlia di Madonna è circondata da bellissime: con lei in passerella anche Gigi Hadid, Naomi Campbell, Dua Lipa, Irina Shayk, Vittoria Ceretti, Emily Ratajkowski. Lourdes Maria, che ama farsi chiamare Lola, con il suo make up eccentrico e un’ostentata sicurezza di sé in passerella non sembra assolutamente emozionata.

Trucco verde fluo sugli occhi, capelli corvini lunghissimi lasciati sciolti sulle spalle, tatuaggi in bellavista, Lourdes Leon fa vedere a tutti che il carattere non le manca. Paladina della ‘body hair positive’, è stilosa e ha il suo charme.

Al Met Gala era impossibile non notarla per l'ascella 'full bush' in vista. Ha rinunciato a depilarsi da quando ha compiuto 20 anni, e ostenta il suo modo di essere: generalemente si occupa di Material Girl, la linea di abbigliamento di famiglia, ma non rinuncia a fare la testimonial di brand appariscenti e non convenzionali. E’ perfetta per Versace.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/9/2021.