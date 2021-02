La figlia di Monica Bellucci conquista la sua prima copertina

La figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, nata dal matrimonio dell’attrice italiana con Vincent Cassel, conquista la sua prima copertina su Elle Francia da assoluta protagonista. In realtà il giornale gliene aveva regalata un’altra a ottobre scorso in cui l’aveva presentata come “la bella debuttante”. Ora, però sempre più affermata, le regala lo scettro di regina.

La bellissima 16enne (ha spento le candeline lo scorso 12 settembre) viene definita la “nuova musa della moda italiana” dalla prestigiosa rivista fashion. Sguardo magnetico, capelli corvini come la madre, labbra carnose da Lolita, Deva posa con indosso il total look Prada moda Inverno 2021.

VIDEO

Vera icona sui social, la ragazza mantiene un profilo basso, ma Monica Bellucci è al settimo cielo per la sua splendida figlia. Condivide sul suo profilo la foto copertina con Deva e scrive: “Un'altra bellissima cover story questa settimana per la mia Deva”.

Nella copertina d’esordio sulla copertina di Elle a ottobre 2020 Deva aveva un look Dolce & Gabbana più sbarazzino. Per il brand ha realizzato anche uno spot: è la protagonista della campagna pubblicitaria del nuovo profumo del marchio. Lo ha girato lo scorso agosto a Villa Olmo, sul Lago di Como. Ora, nonostante siano trascorsi solo pochi mesi, sembra già più donna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/2/2021.