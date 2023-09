Holden, all’anagrafe Joseph, è figlio di Paolo Carta, marito della cantante 49enne

Il ragazzo, 23 anni, cantautore, è uno dei nuovo allievi del talent show: Rudy Zerbi lo ha scelto

Il suo nome d’arte è Holden, lo ha scelto come omaggio al romanzo di J. D. Salinger “Il giovane Holden”. All’anagrafe è Joseph Carta, figlio di Paolo Carta. Da ieri, domenica 24 settembre, è un nuovo concorrente di Amici di Maria De Filippi. Ha conquistato una delle maglie in palio per entrare nella nuova classe del talent show. Il ‘figliastro’ di Laura Pausini, legata da anni al musicista 59enne, è stato scelto da Rudy Zerbi.

Il figliastro di Laura Pausini è un nuovo concorrente di 'Amici': Maria De Filippi gli consegna la maglia

Ventitrè anni, cantautore, Holden è uno dei tre figli che il chitarrista ha avuto dall’ex Rebecca Galli. Dall’unione sono nati anche Jader, venuto al mondo nel 1995, e Jacopo, classe 1996. Paolo Carta, ora sposato con Laura Pausini, dalla cantante 49enne ha avuto poi Paola, 10 anni compiuti lo scorso 8 febbraio.

Il 23enne si esibisce tra gli applausi

Maria lo chiama al centro del palco per esibirsi. Non dice di chi sia figlio. Spiega che vive da solo a Roma con due gatti, Aria e Latte, e che è un cantautore che fa tutto da solo: scrive i testi, la musica e si occupa anche della produzione dei suoi brani. Il ragazzo canta con grande trasporto l’inedito “Dimmi che non è un addio” e raccoglie applausi. Rudy lo vuole. Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, le altre professoresse di canto, glielo lasciano, e Holden così si prende il banco.

Ruby Zerbi lo vuole nella sua squadra

Joseph è già conosciuto nel panorama musicale romano. Su Spotify ha ben 314mila ascoltatori mensili, la sua pagina Instagram conta oltre 40mila follower. Qualcuno così storce il naso e parla della solita corsia preferenziale dei ‘figli di’, citando i precedenti riguardanti LDA, ossia Luca D’Alessio, e Angelina Mango. Holden in realtà è molto bravo, proprio come gli altri due: adesso ha la possibilità di farsi conoscere per le sue effettive doti. Del resto il talent è appena iniziato.