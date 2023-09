''Mio padre ha voltato pagina, non sono nessuno per giudicare, ma ognuno ha i suoi tempi'': le parole di Anna Tatangelo dopo la morte della madre colpiscono

La cantante racconta quanto abbia sofferto, ma sul papà rimane abbastanza chiusa

Parla anche della ritrovata serenità sentimentale accanto a giovanissimo Mattia Narducci

Anna Tatangelo racconta il dolore dopo la perdita della madre, l’amatissima Palmira, sconfitta dal cancro dopo 5 anni di durissima battaglia. In tv a stento trattiene le lacrime. A Verissimo rivela quanto sia stata male. Poi arrivano le parole sul papà, che colpiscono. “Mio padre ha voltato pagina, non sono nessuno per giudicare, ma ognuno ai suoi tempi", svela. Non aggiunge altro. Forse Dante potrebbe essersi legato a un’altra donna: in quel ‘voltare pagina’ potrebbe esserci racchiusa questa verità, chissà…

“Ho cercato sempre di sorridere anche se dentro di me soffrivo, in quella stanza di ospedale ho finto che quello che stava accadendo fosse momentaneo. Io volevo trasmetterle coraggio e forza. Questi ultimi anni a me hanno segnato tantissimo e tutto questo ha cambiato per sempre la mia vita. Oggi più che mai mi sento di sottolineare l’importanza della prevenzione, perché può salvare la vita”, confessa la 36enne con le lacrime agli occhi.

“Ho sofferto molto, sono stati 5 anni devastanti da una parte, ma dall'altra sono stata grata di averli potuti vivere con lei. Ringraziando il cielo, ringraziando i medici, sono riuscita a stare accanto a mia mamma ancora di più. Ogni volta che avevo un giorno libero, un fine settimana, correvo a Sora, anche insieme a mio figlio, che è molto legato a lei. Quando ero al lavoro mia madre stava sempre insieme a Andrea”, racconta la cantante.

Quando le si chiede come stia il papà, Anna parla con calma, soppesando le parole. “Questo è un altro argomento un po' particolare”, chiarisce a fatica. E aggiunge: "Io amo da morire mio papà. Lui ha voltato pagina, non sono nessuno per giudicare ovviamente. E’ sempre mio padre, gli voglio bene, lo rispetto, lo rispetterò sempre e mi auguro che sia felice. Però ognuno ha i suoi tempi per metabolizzare le cose. Io sto cercando il mio”.

Anna in una vecchia foto con la mamma Palmira e il padre Dante

L’ex Gigi D’Alessio l’ha supportata in un momento così tragico: “Sono molto grata a Gigi, mi è stato molto vicino all’inizio quando abbiamo scoperto la malattia di mamma, gli sarò sempre grata. Le nostre strade si sono separate ma abbiamo una direzione comune, la serenità di Andrea”. Anna parla anche della ritrovata serenità sentimentale con il giovanissimo modello Mattia Narducci, 26 anni: “Mi fa stare bene. E' una bella storia. E’ arrivato in un periodo per me di grande stanchezza. Era morta mia madre da alcuni mesi, ero dimagrita 7 chili, non riuscivo a dormire per quanto stavo male. Lui mi ha saputo aspettare e corteggiare e riesce sempre a strapparmi un sorriso. Vedremo come va”.