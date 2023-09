''Ho lasciato Mediaset, non sono stato mandato via'': Teo Mammucari rompe il silenzio e attacca il collega Enrico Papi

Il conduttore 59enne si toglie i sassolini dalle scarpe dopo l’addio

Teo Mammuccari ci va giù pesante. Pronto a scendere in posta come concorrente di Ballando con le stelle 2023, il conduttore 59enne si toglie i sassolini dalle scarpe dopo l’addio a Le Iene e Tu Sì Que Vales. “Ho lasciato io Mediaset, non sono stato mandato via”, precisa a Il Messaggero. Il romano rompe il silenzio e attacca pure il collega Enrico Papi.

“Ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, Le Iene e Tu sì que vales. Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni”, sbotta Teo. E aggiunge: “Se domani si spegne la televisione, siamo in pochi a poter continuare a lavorare. Io della tv non ho bisogno, prendo un microfono e salgo su un palco. Questa è la differenza tra un artista e uno messo lì per altri motivi”.

Mammucari ha le idee chiare sul futuro: “A 59 anni voglio sperimentare. Ascolti alla mano, non ho sbagliato neanche un programma su Mediaset. Se pensassi solo ai soldi, sarei rimasto a Tu sì que vales e a Le Iene”. All’azienda di Cologno Monzese non le manda a dire: “Prima si rischiava, ora non c’è possibilità di mettere in onda cose nuove. A Le Iene mi sono divertito, ma mi son ritrovato a fare i lanci di servizi. Essere pagato per fare questo non mi sta bene”. Ma smentisce il presunto litigio con Davide Parenti: “Non ho mai litigato con nessuno. Ripeto: non ho litigato con Parenti, che invece ha litigato con tutti i conduttori de Le Iene. ‘Il mio ruolo è fare i lanci? E allora fateli fare ad un altro’. Quando sono andato via non l’ha presa bene. Di me diceva che ero il più bravo mai avuto”.

Teo non pensa di aver fatto un passo indietro accettando Ballando: “Qual era l’alternativa? Mi dicevano: se fai Tu sì que vales anche quest’anno, ti diamo Le Iene. Ma Le Iene di oggi non hanno più bisogno di me. Allora ho chiesto a Mediaset: ‘Posso fare un programma mio?’. Mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico. Uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. ‘Ma come, non dobbiamo parlare del programma?’. Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché”.

Il presentatore lancia la frecciata al collega: “Soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato? Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ha detto: ‘Tra le novità c’è che Gerry Scotti farà…'. Ho pensato: ‘Che bello, chissà cosa farà di nuovo il mio amico Gerry’. ‘La Ruota della Fortuna’. Mi si è gelato il sangue. E’ uno scherzo? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia”.

Mammucari dice tutto con estrema chiarezza, ma non ce l’ha con alcuno. Ora spera di divertirsi a Ballando e poi trovare ulteriori spazi su Rai Uno o Rai Due. Con Mediaset al momento ha chiuso.