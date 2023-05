Il figlio ''ungherese'' di Rocco Siffredi rivela cosa pensa delle relazioni gay

Lorenzo Tano, 27 anni, è il primogenito del famosissimo attore hard

Lorenzo Tano è il figlio primogenito di Rocco Siffredi. Il giovane è nato e cresciuto a Budapest, in Ungheria. Quest’ultimo è uno dei paesi dell’Unione Europea con le minor tutele per le persone gay (eufemismo: i diritti umani sono quotidianamente calpestati dal governo di Orban). Qualcuno potrebbe quindi pensare che Lorenzo possa avere una visione del mondo LGBT diversa da quella dei suoi coetanei nati e cresciuti in Europa Occidentale. Eppure non è affatto così.

Il 27enne, come tantissime altre persone nel suo Paese, e soprattutto nella capitale Budapest, sono assolutamente a favore dell’eguaglianza di tutti. Questo emerge da una sua recentissima risposta data su Instagram.

Un utente gli ha infatti domandato cosa pensa del mondo LGBT, Lorenzo, avuto da Rocco con la moglie Rosza Tassi, ha risposto: “Ama chi vuoi e non preoccuparti di quello che gli altri dicono o pensano”. “E’ la tua vita, fai quello che ti rende felice”, ha aggiunto.

“Se hai una connessione vera e profonda con qualcuno, a prescindere dal suo genere, le persone ti odieranno per questo perché vogliono quello che hai tu”, ha continuato. “Ignorale e goditi il momento”, ha quindi chiosato.

D’altronde lo stesso Rocco, che con la moglie ha anche il secondogenito Leonardo, ha sempre avuto un approccio moderno alla questione. Quando anni fa gli fu chiesto da Gay.it come avrebbe reagito davanti a un possibile coming out di uno dei suoi figli, aveva risposto: “La verità? Non avrei alcun problema, anzi. Per me la sessualità è libertà. La nuova generazione, sempre secondo il mio pensiero, sta diventando totalmente bisessuale. La chiamerei Allsex. Pensi che anche su di me, ogni tanto, ho quel dubbio…”.

Lorenzo ad ogni modo sembra essere assolutamente etero: ha da poco chiuso la lunghissima relazione con la storica fidanzata.