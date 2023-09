I rumor lo sussurravano da tempo che sarebbe stato al timone, ora arriva l’ufficialità

Il 46enne onorato dalla scelta fatta da Mediaset, la Fascino e Maria De Filippi

Filippo Bisciglia, dopo i grandiosi risultati di share ottenuti in estate con Temptation Island, tornato in tv dopo un anno di stop, si prende anche la nuova edizione del reality show. I rumor lo sussurravano da tempo, ora arriva l’ufficialità. Il 46enne con un breve video postato sul social rivela che condurrà lui l’edizione invernale del programma. “Vi starete domandando dove e come sarà”, sottolinea entusiasta l’ex gieffino.

Filippo Bisciglia rivela che condurrà lui l'edizione invernale di Temptation Island: ''Vi starete domandando dove e come sarà''

Non sta nella pelle. Filippo regala un annuncio in grande stile. Dà un saluto ai follower e poi svela: “La notizia che sto per darvi è stata detta, è stata scritta, è stata smentita. Oggi finalmente posso ufficializzare, e sono felicissimo di farlo, che alla conduzione di Temptation Island Winter Edition, oppure Temptation Islandi Winter, oppure Temptation Winter, non sappiamo ancora come si chiamerà di preciso il programma, ma lo scopriremo a breve, ci sarò io”.

“E’un onore per me scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale - continua Bisciglia - E’ davvero gratificante, voglio ringraziare Mediaset, la Fascino, Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto. Che dirvi…? Sicuramente anche voi vi starete domandando: come sarà? Dove? In che modo? Ma il pinnettu? Il falò? Sono tutte cose che scopriremo avanti, intanto io immagino…”.

Il 46enne onorato dalla scelta fatta da Mediaset, la Fascino e Maria De Filippi

Finora, nella versione estiva, la produzione ha registrato il programma nel villaggio Is Morus Relais, in Sardegna: è qui che le coppie hanno messo alla prova il loro amore. Ma con il freddo è probabile che venga scelta una location in montagna, con alte vette innevate a fare da sfondo alle intricate storie dei protagonisti.