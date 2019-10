Filippo Bisciglia ha pianto mentre cantava “Portami a ballare” di Luca Barbarossa ad Amici Celebrities durante la scorsa puntata, la quarta, del talent show. Interrogato da Michelle Hunziker sul perché delle lacrime, il conduttore di Temptation Island ha solo svelato che era per la madre, ma non è riuscito a dire di più. Ora è mamma Elisabetta a rivelare il motivo. “Ho avuto un tumore. Lui è stato sempre al mio fianco”, confessa a Di Più Tv.

Mamma Elisabetta ha fortunatamente superato i problemi di salute, ma al settimanale spiega il perché del pianto di Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities. “Sono stata molto male, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce”, racconta la donna.

“Per me è stata dura più che altro perché non volevo preoccuparlo. Queste cose, quando capitano, non sono mai facili”, aggiunge poi.

“Come ha detto mio figlio in tv, ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire che sto bene. Ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia. E del resto non bisogna mai farlo”, prosegue mamma Elisabetta. “Mio figlio Filippo, come l’altra mia figlia, non mi molla neanche un secondo. Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita”, sottolinea ancora.

