Filippo Bisciglia e Pamela Camassa festeggiano il successo di Temptation Island, che fa il 27,4% di share, davanti al falò

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa festeggiano l’incredibile successo di Temptation Island davanti al falò. Il reality chiude in bellezza con un risultato straordinario nella puntata finale, conquistando ben il 27,4% di share, seguito da 3 milioni 694mila spettatori, la compagna di vita del conduttore 44enne si congratula. “…E dal tronco del falò e’ tutto! Bravo amore!”, scrive la 37enne.

Filippo Bisciglia è davvero felice. Sul social ringrazia tutti per il risultato ottenuto, il pubblico, gli addetti ai lavori ma soprattutto Maria De Filippi, la sua mentore, quella che produce lo show con la Fascino e che da sempre lo ha voluto al comando.

“Otto anni sono davvero tanti, mi sembra l’altro ieri quando partii per la prima edizione, ero emozionatissimo, non sapevamo con esattezza cosa sarebbe successo, poi, grazie a voi lo abbiamo capito… Semplicemente voi… Voi che ci avete dimostrato così tanto affetto, voi che vi siete emozionati, divertiti, magari qualche volta anche un po’ immedesimati nelle nostre coppie, insomma avete vissuto a pieno questi otto anni di viaggi nei sentimenti insieme a tutti quanti noi e ai nostri ragazzi…Grazie”, sottolinea l’ex gieffino in un lungo post.

E continua: “Otto anni indimenticabili pieni di gioie, soddisfazioni, amore, ma soprattutto di crescita personale… Grazie Maria, ci sei sempre stata. Ti voglio bene… Grazie a tutto lo staff, non smetterò mai di ringraziarvi, tutti nessuno escluso. Siete una macchina perfetta, una macchina che non va a benzina, va a sacrifici… Tutto questo è Temptation Island. Tutto il resto è noia”.

Filippo, ancora incredulo, in un altro post esclama ancora: “GRAZIEEEEEEEEEEEEE… Ogni volta resto senza parole… Incredibile l’affetto che ci dimostrate… Ieri sera avete fatto il record di ascolti… Sì, perché è tutto merito VOSTRO… Posso dirvelo anche se virtualmente? VI VOGLIO BENE…e sappiate che tutti i vostri commenti mi fanno commuovere… Spero di rivederci al più presto!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/7/2021.