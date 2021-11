Filippo Inzaghi papà tenerissimo: la prima foto con il figlio

Filippo Inzaghi è un papà tenerissimo. Angela Robusti, compagna dell’ex bomber di Milan e Juve 48enne, pubblica sul suo profilo social la prima foto dello sportivo con il figlio Edoardo, nato sabato 23 ottobre.

Lo scatto emoziona Angela, che scrive una dolce dedica all’uomo con cui ha costruito la sua famiglia. “Il senso della vita è vedere voi. Parlare di figli è sempre molto delicato.. c’è chi non li vuole avere, chi non riesce ad averne e soffre terribilmente a sentirselo chiedere, c’è chi è alla ricerca e chi aspetta l’amore per poterli avere.. Per noi una cosa è certa.. non si nasce genitori, non si sarà mai pronti ad esserlo.. ma se si vive nell’amore, si sbaglierà, certamente..ma lo si farà nel bene”, fa sapere la bionda 31enne.

VIDEO

Angela poi fa un augurio a tutti quelli che desiderano essere genitori: “Auguriamo a tutti quelli che cercano un figlio di avere questo enorme privilegio..perché nulla è più grande e magico del miracolo della vita”.

Inzaghi, al settimo cielo, le sottolinea a commento: “Pazzo di voi due”. Il campione, oggi allenatore affermato, vive giorni di estrema felicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/11/2021.