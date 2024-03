L’influencer da 3 milioni di follower 30enne lo confessa a Storie di Donne al Bivio

L’ex naufraga dell’Isola 2019 spiega il motivo per cui non le dispiace sia subito finita

Taylor Mega, 30 anni, influencer dai grandi numeri (ben 3 milioni di follower), si racconta a Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta. In tv su Rai2, confessa: “Ho avuto un flirt con Briatore, era il mio prototipo di uomo". Svela pure perché sarebbe subito finita: “C’è stato un ‘ghosting’ da entrambi i lati”. I due si sarebbero allontanati, ignorandosi, senza una ragione precisa.

''Ho avuto un flirt con Briatore, era il mio prototipo di uomo'': Taylor Mega in tv rivela perché sarebbe finita con l’imprenditore

Quando le si domanda di Tony Effe, il suo ex fidanzato, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 non desidera dire molto. “Non è finita male. E’ una persona a cui voglio ancora bene”, sottolinea. Poi arriva il quesito su Flavio. Lei conferma: “Ho avuto un flirt con lui”.

La Mega non si sottrae alla domanda sulla liaison con l’imprenditore 73enne, ex marito di Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto Nathan Falco, 14 anni il prossimo 18 marzo. “E’ durata pochissimo. Era un periodo prima dell’Isola dei Famosi, io non volevo neppure che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo…. - racconta Taylor - L’ho conosciuto proprio nel Principato. Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e… Ma è durata pochissimo”.

L’influencer da 3 milioni di follower 30enne lo confessa a Storie di Donne al Bivio

La neo laureata in in Scienze e Tecniche Psicologiche prosegue: “Se mi è dispiaciuto che sia finita? ? No, va bene così, c’è stato un ‘ghosting’ da ambo i lati”.

L’ex naufraga dell’Isola 2019 spiega il motivo per cui non le dispiace sia subito finita col 73enne

Taylor a soli 27 anni con i soldi messi da parte con i suoi lavori ha acquistato casa a Milano. Figlia di allevatori di tacchini, la friulana sui post pagati profumatamente dalle aziende sui social dice: “Per un post 40mila euro? Si, ma dipende dai lavori, mica tutti per un post pagano 40mila euro!”. E precisa: “Ho sempre messo i soldi da parte, i miei genitori mi hanno insegnato così”. Ha dei sogni riguardanti il futuro: “Mi piacerebbe trovare l’amore e avere una figlia, speriamo”.