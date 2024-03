L'ex gieffino Enock Barwuah, fratello di Balotelli, rivela il nome scelto per il figlio che sta per nascere: ecco come si chiamerà

Mancano solo due mesi al parto: la moglie Giorgia Migliorati Novello darà alla luce un maschietto

E’ tutto pronto, anche la cameretta che ospiterà nella loro casa il bebè. L'ex gieffino Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli ed ex gieffino vip, rivela il nome scelto per il figlio che sta per nascere. L’annuncio arriva sul social, lo fa con la moglie Giorgia Migliorati Novello: il piccolo, un maschietto, si chiamerà Noah.

Il 31enne bacia il pancione della donna che ha scelto di portare all’altare lo scorso 16 giugno. La foto che l’imprenditrice condivide sul social, scattata nella stanza che accoglierà il figlio, racconta tutta l’emozione della coppia. “Pian piano tutto prende forma… NOAH”, scrive lei. Enock le fa eco. Sul suo profilo pubblica lo scatto che immortala due completi da calcio: uno è il suo, l’altro quello destinato al bambino. “Mio figlio Noah. Non vedo l’ora di condividere la mia passione con te…”, sottolinea.

Giorgia sempre via web si fa vedere alle prese col passeggino che ha scelto. “Mancano ancora due mesi al parto ma devo dire che anche scegliere il trio è stato più o meno come un parto. Io sono una persona molto precisa e prima di prendere una decisione devo valutare tutte le alternative possibili! Secondo le mie attente valutazioni questo trio è quello che rispecchia tutte le nostre esigenze. Ho considerato 3 aspetti: sicurezza, comodità ed eleganza” racconta. Ne ha scelto uno dotato di parapioggia e anche zanzariera, per evitare al piccolo fastidiose e dolorose punture di insetti. E’ molto soddisfatta.