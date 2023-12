''Mi arrivavano a casa casse di ortaggi e frutta'': Flora Canto rivela come Enrico Brignano l'ha conquistata con ''carciofi e peperoni''

La 40enne è felicissima col 57enne da cui ha avuto Martina, 6 anni, e Niccolò, 2

Flora Canto è felicissima accanto a Enrico Brignano, sposato il 30 luglio 2022 e da cui ha avuto Martina, 6 anni, e Niccolò, 2. La 40enne attrice, conduttrice e comica a Il Messaggero rivela come il 57enne l’ha conquistata a suon di “carciofi e peperoni”. “Mi arrivavano casse di ortaggi”, svela.

Non ama le etichette, anche quella che le hanno affibbiato di ex tronista di Uomini e Donne, per aver partecipato al dating show nel 2006, quando aveva 23 anni: “Se partecipi ad una programma del genere ci metti un po’ di più a dimostrare che puoi fare anche altro”. Flora non ama neppure quella di “moglie di”. “E’ vero io, di fatto, sono la moglie di Enrico. Sono però ‘anche’ la moglie di Enrico, il problema è quando sei ‘solo’ quella. Sono un’attrice e una conduttrice. Se hai modo di dimostrare che sai fare anche altro, alla fine la gente se lo dimentica. Ho dovuto spostare l'attenzione da quello che sono a quello che faccio. Ci è voluto più tempo”.

La Canto parla del primo incontro col marito: “Ad un provino. Lui mi ha conosciuto che avevo 27 anni, io già facevo questo mestiere. Cercavano sua moglie in teatro per uno suo spettacolo. Ed eccomi qui”. Lui l'ha conquistata con mazzi di carciofi e peperoni: “Sì, mi arrivavano a casa casse di ortaggi e frutta che a me piacciono moltissimo. Un giorno mi consegnarono una pianta di peperoni. Lui mi disse: ‘Dai così li facciamo alla brace’. Dopo anni però sono arrivati anche i fiori”.

Tra di loro va a meraviglia tra dediche d’amore e lavoro insieme. Nessuna competizione. Flora chiarisce: “Assolutamente no. Lui è la star della famiglia. Io riconosco il suo straordinario talento e lui non fa nessun tipo di ostruzionismo alla mia carriera, anzi ora che ho un periodo di lavoro intenso, lui mi ha aiuta con l'organizzazione familiare e con i bambini e prendiamo sempre insieme le scelte lavorative”.