Flora Canto scopre il pancione di 5 mesi per la beauty routine

Flora Canto scopre il pancione di 5 mesi per la sua beauty routine prima di andare a letto. “Mamme non dimentichiamoci la crema prima di andare a dormire”, raccomanda. La 38enne idrata la pelle per mantenerla elastica e prevenire così eventuali smagliature sul ventre.

E’ la prima volta che scopre il pancione. Flora Canto è in splendida forma. A fine luglio avrà un maschietto, per la felicità del compagno Enrico Brignano, 54 anni, con cui ha già avuto la primogenita Martina, che ha 4 anni.

Flora si prende molta cura del suo corpo. Ora che è incinta ancora di più: alimentazione e una beauty routine specifica per il pancione che crescerà ancora. Desidera mantenere il fisico al top, pur non rinunciando ad alcuni piaceri della tavola, ovviamente, ma senza esagerare.

“Sono emozionata perché raccontare di questo e della gioia di diventare mamma sicuramente mi fa commuovere. Adesso sento molto i movimenti, cosa che prima non sentivo, per cui ho un po’ più di consapevolezza. Sono emozionata, contenta e felice”, ha detto recentemente in tv parlando della sua seconda gravidanza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2021.