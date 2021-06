Francesca Cipriani, prima foto social col fidanzato Alessandro: guarda

Francesca Cipriani condivide sul social la prima foto in cui posa con il suo fidanzato, Alessandro. “Com’è bello il mondo insieme a te”, scrive l’ex Pupa. La 36enne a inizio giugno aveva svelato di essersi innamorata, ora ufficializza il legame con il giovane imprenditore che pare le abbia fatto perdere la testa.

La bombastica bionda in diretta radio su RTL 102,5 News aveva annunciato di non essere più single. “Mi sono fidanzata. Si chiama Alessandro, ha 30 anni, originario di Cesenatico ed è un costruttore”, aveva detto. Poi aveva messo in collegamento il ragazzo che ora le è accanto. “La tratto come una principessa”, aveva confessato il fidanzato un po’ imbarazzato.

“Sono riservatissima sulla mia vita privata - aveva poi continuato Francesca - Fino a quando non ero sicura del nostro rapporto ho preferito non raccontare nulla. Ma posso dirvi che l’ho presentato anche a mia madre”.

La Cipriani,quando le era stato chiesto cosa ne fosse stato dell’imprenditore napoletano a cui i gossip la volevano legata, aveva chiarito: “E’ finita male. Ora sono felicissima con lui”. Francesca ha conosciuto Alessandro casualmente, il cibo ha poi fatto da trait d’union: “Mi ha invitata a cena. E’ scoppiato qualcosa e alla fine ci siamo ritrovati così”. Ora è appassionata insieme a lui, di cui non svela ancora il cognome, nella foto neppure lo tagga, ma presto, sicuramente, del suo fidanzato se ne saprà di più...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/6/2021.