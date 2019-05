Francesca De Andrè è ancora una volta protagonista assoluta al GF, non solo per la vicinanza ormai consolidata con Gennaro Lillio, ma soprattutto per le vicende legate al suo fidanzato, Giorgio Tambellini. Durante la scorsa puntata la 29enne è stata informata del tradimento, stavolta reale, del ragazzo. Barbara D’Urso ci torna su. Giorgio è nuovamente presente per un secondo confronto con la mora. Francesca, prima di incontrarlo, ignara di tutto, riceve la visita dell’amica Alessandra, con cui Tambellini avrebbe parlato ammettendo il tradimento e fornendole particolari intimi dell’incontro avuto in auto con ‘l’altra’. La donna conferma quel che già era evidente. La De Andrè ancora non è convinta e vorrebbe ascoltare l’audio di una telefonata in cui ogni cosa è più esplicita, Carmelita glielo impedisce, proprio a causa dei particolari ‘scabrosi’ che, forse, la ragazza tirerebbe fuori nella Casa con gli altri, a causa della sua rabbia, ma inaspettatamente gli fa incontrare nuovamente Giorgio. Non sa ancora che lui, su di giri, la farà infuriare, al punto da costringere la conduttrice a cacciarlo via dal GF…

Il secondo confronto al GF tra Giorgio Tambellini e Francesca De Andrè stavolta è feroce. Lui, spavaldo e in stato di alterazione, tuona: “Quella è una falsa”. Si riferisce ad Alessandra, “Fanno loro complotti e trappole, io sono qui da uomo… Da uomo! Sono qui per dirti del post (quello di Instagram in cui si è preso una pausa di riflessione da Francesca, ndr) perché l’altra volta non ho avuto il coraggio di dirtelo”. Lei gli chiede insistentemente: “Mi hai tradita?”. Ai suoi ‘non ricordo’ ironici, gli replica: “Forse perché sei fatto dalla mattina alla sera”. Giorgio non risponde con chiarezza e tira in ballo Gennaro: “E tu che ti strusciavi con il pupazzo?!?“. Poi, quasi in maniera sconnessa, parla di complotto: “Sono tutti complotti, sono invenzioni di questi spenti bigiottieri, questi personaggi di questo mondo che è tuo, non mio! Quello che ho fatto io te lo dico fuori di qui, sarò il primo ad aspettarti fuori da qui, ma non lo dico di fronte alle telecamere!”.

Durante il secondo confronto al GF Francesca De Andrè continua a fare domande sul tradimento a Giorgio Tambelllini che ribatte: “Non ti ho tradito! Mi hanno tradito le trappole e i complotti. Se ti ho tradito? Te lo dico fuori! Non me lo ricordo se t’ho tradita! Ti ho tradito? Sì! Stai nel tuo mondo che io resto nel mio”. Lei è scioccata e lo incalza ancora. “Sì”, risponde finalmente lui. “Perché?”, gli chiede. “Perché vedevo cose strane! Ti racconterò tutto per filo e per segno appena esci, tra due settimane, ma te lo dico io, non loro”, replica Giorgio.

Barbara D’Urso osserva tutto e redarguisce Giorgio, che più volte si avvicina a Francesca e le mette le mani in faccia. Gli dice di allontanarsi, poi gli domanda di chi sia la colpa se si è arrivati a questo. Il 35enne fa il vago, alla fine ammette: “Ma è mia! La colpa è mia! Me la prendo io la responsabilità! Sei contenta?"

La situazione sembra quasi fuori controllo. Giorgio continua a dire alla De Andrè di non voler parlare di fronte ai riflettori e di non voler fare spettacolo per l’audience. Barbara dallo studio sbotta: “Noi non abbiamo bisogno di fare l’audience con te che ti chiudi in auto con una!”.

Poco dopo Giorgio al GF si confronta pure con Alessandra, rimasta in Mistery Room e che Barbara autorizza a entrare nella Casa. Lui sembra incontenibile.

La D’Urso è costernata dal suo comportamento, da suo voler stringere un po’ troppo Francesca a sé, quasi a farle male. Non apprezza, è una furia. “Giorgio esci dalla casa, vai vai vai vai!”, gli dice in malo modo. La presentatrice conclude poi con Francesca: “Non merita che tu passi una serata di mer*a e scusate se dico questa parole alle 23.08. No, guarda, ti giuro io sono scioccata, da come si è comportato lui”. Tutto è davvero surreale. Francesca sembra vittima di un uomo sbagliato e anche di se stessa e del suo doloroso vissuto.