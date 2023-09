A Storie Italiane racconta cosa le è accaduto a Eleonora Daniele

La 33enne parla anche del procedimento legale per i presunti maltrattamenti dell’ex: “C’è un processo”

Francesca De André torna in tv, a Storie Italiane, su Rai Uno. A Eleonora Daniele, che l’accoglie in studio con grande calore e partecipazione, rivela come sta dopo l'intervento di rimozione delle tube. La 33enne confessa: “Alcuni giorni ho delle ricadute, ho fitte che non mi fanno stare in piedi”.

''Ho fitte che non mi fanno stare in piedi'': Francesca De André torna in tv e rivela come sta dopo l'intervento di rimozione delle tube

La conduttrice le domanda cosa le sia accaduto. La figlia di Cristiano De Andrè, che il 6 settembre ha svelato il suo problema di salute sul social, ripercorre tutto. “Mi hanno fatto una salpingectomia bilaterale, che è la rimozione delle tube, perché sono stata male. Io non posso più avere figli naturalmente”, sottolinea.

“Ho avuto un periodo che stavo male e non capivo cosa fosse. Sono andata a farmi controlli ed è venuto fuori che avevo un casino in corso. Un tumore? Questo ancora non lo sappiamo. Mi hanno trovato delle masse e sto ancora aspettando che mi dicano di che natura sono dopo la biopsia: se sono benigne o maligne. Sto cercando di rimanere positiva perché ne ho già passate tanto. Questa è stata l’ultima batosta, perché oggi so che non potrò più avere figli naturalmente. Sono interventi che sembrano all’ordine del giorno, però in realtà cambiano tantissimo”, spiega Francesca.

A Storie Italiane la 33enne racconta cosa le è accaduto a Eleonora Daniele

“Hanno trovato queste cisti, una molto grossa a detta dei medici, e le hanno rimosse, ma, come dicevo prima, sto aspettando ancora la risposta”, prosegue ancora. La De André poi confida: “La mia salute ora è un po’ ballerina: ci sono giorni in cui mi sento bene e altri in cui ho delle ricadute, ho delle fitte a causa delle quali non riesco neppure a stare in piedi. Raccontare non è come vivere determinate cose: voglio far capire come si senta una donna per una cosa che viene presa anche un po’ sottogamba, ma ti sciocca. Ora aspetto le risposte, sperando che vada tutto bene e che possa tornare qui a dirti che sono in salute”.

La Daniele si preoccupa per lei: “Vorrei seguirti in questa cosa”. Ha conosciuto Francesca in occasione dell’uscita del suo libro, “Non era il cuore - Ho detto basta alla violenza”, in cui parlava anche dei presunti maltrattamenti subito dall’ex Giorgio Tambellini. “Quella vicenda sta proseguendo legalmente con un processo. La denuncia è partita d’ufficio, dato che sono arrivati i Carabinieri. Io mi sono costituita parte civile, la seconda udienza ci sarà il 4 ottobre”, svela la De André.

In ospedale, al Mangiagalli di Milano, dov’è stata operata, ha avuto accanto fratello gemello Filippo e alcuni amici. Francesca non è sola, ci tiene a sottolinearlo, nonostante la sua famiglia biologica non sia presente. La presentatrice e giornalista la invita a tornare appena ha i risultati: “Ti conosco da meno di un anno, ma sei una donna coraggiosa. Ti auguro di trovare un po’ di felicità e un amore vero”.