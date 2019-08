Mamma e figlia sedute in riva la mare guardano l'orizzonte. Questo è l'ultimo scatto postato su Instagram da Francesca Fioretti. Accanto una data: il 4 agosto 2019, un anno e cinque mesi esatti da quel tragico 4 marzo 2018 quando il compagno Davide Astori, papà della sua Vittoria, è stato colpito da un arresto cardiaco ed è morto a Udine, dove avrebbe dovuto giocare con la Fiorentina, lasciando un grande vuoto. Francesca scrive anche dolci parole in ricordo di un amore andato via troppo presto.

"4 agosto 2019. Con te, per te, in te. Sempre", le parole che Francesca Fioretti ha affidato al social in ricordo del compagno. La 34enne si trova in vacanza con la figlia di tre anni. Nella foto entrambe guardano l'orizzonte e il pensiero va a Davide Astori. Una vita spezzata troppo presto, in circostanze che non sono state ancora del tutto chiarite. Alena Seredova posta un cuoricino rosso a commento dello scatto. Lo stesso fanno Sabrina Ghio e Cristina Chiabotto. E c'è anche chi scrive: "E' 'laggiù' all'orizzonte che lo troverete sempre".

"Ogni giorno penso che accanto a me Davide non ci sarà più. Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. È stato un anno straziante, difficile e impegnativo. Non credevo di essere così forte. Il destino mi ha rapinato. Con un furto mi ha rubato all’improvviso tutto quel che avevo. Sono diventata una donna che affronta sfide che non pensava di riuscire a superare", ha dichiarato Francesca lo scorso marzo a Vanity Fair.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/8/2019.