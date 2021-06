Francesca Fioretti torna alla pubblicità. L’attrice 36enne, bella e sensuale, è protagonista di uno spot per il profumo Kilian Paris, reclamizza la famosa fragranza del noto brand francese fotografata da Danilo Falà, diretta nel video da Federico Papagna, art & fashion direction Federica Trotta Mureau.

Si riprende pian piano la sua vita, spezzata dalla scomparsa del compagno Davide Astori, deceduto il 4 marzo 2018. Il capitano della Fiorentina, giocatore della Nazionale, è morto nel sonno a soli 31 anni per una tachiaritmia cardiaca prolungata. Era a Udine, dove si trovava con la sua squadra per giocare un match di campionato. Francesca Fioretti torna al suo lavoro: mamma attenta e premurosa, dallo sportivo nel 2016 ha avuto la figlia Vittoria.

E’ bellissima, con il suo sguardo intenso e triste, malinconico, che nasconde il dolore per la tragedia. Francesca, però, come confessato nella lunga intervista a Mow, ha un desiderio grande: “Felicità. Dopo tre anni ho imparato a convivere con questa storia, la mia paura più grande era non riuscirmi a godermi le cose. Vorrei ancora sorprendermi, innamorarmi, emozionarmi ancora, vorrei ancora essere felice”.

In un libro, “Io sono più amore”, si è messa a nudo e ha raccontato la sua storia. Ma vuole andare avanti, anche con un nuovo amore: “Se penso al mio futuro mi vedo sicuramente accanto a una persona coraggiosa”.

“Sono orgogliosa di me stessa, Vittoria è felice e serena grazie a me e al lavoro che ho fatto, non era scontato che vivessimo così in pace”, dice la Fioretti. Ha degli obiettivi, ma la vita le ha insegnato a non fare programmi a lungo termine: “A breve inizierò uno spettacolo teatrale, che sono contenta perché mi piace recitare, ma non riesco a pensare a chi sarò tra dieci anni. Non ce la faccio”.

Sul suo passato al GF dice: “Pentita no, ma oggi non lo rifarei. Avevo 20 anni, è stata un’esperienza, tutto qua. Invece a Pechino Express, se Vittoria fosse più grande, mi piacerebbe partecipare un’altra volta”. Intanto torna a fare la pubblicità: meravigliosa, altera, mai volgare. Semplicemente lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/6/2021.