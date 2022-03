Francesca Michielin: 'Mia madre mi ha mandato da un terapeuta appena ho vinto X Factor perché…'

Francesca Michielin, cantante affermata, a soli 27 anni ha già festeggiato dieci anni di carriera. Ha trionfato a X Factor, nella quinta edizione dello show, quella del 2011, quando aveva appena 16 anni. A Grazia, che le regala la copertina del settimanale, l’artista confessa: “Mia madre mi ha mandato da un terapeuta appena ho vinto”. E ne spiega il motivo.

Dal 6 marzo Francesca condurrà il programma, Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli, su Sky Nature. Ha scritto anche un romanzo, in uscita il 15 marzo, intitolato “Il cuore è un organo”, edito da Mondadori.

“So di essere privilegiata, però il successo è pieno di angoli bui, così bui che a volte vuoi scappare”, spiega la Michelin. E aggiunge: Io non ho avuto un’adolescenza e ho dovuto fare i conti molto presto con le mie fragilità. La fortuna è stata che mia madre, appena finito X Factor, mi ha mandata da un terapeuta per non farmi schiacciare da questa cosa enorme che mi stava succedendo. So che molti giovani hanno paura di farsi aiutare perché non vogliono parlarne ai genitori e non hanno i mezzi per pagarsi la terapia da soli. Ma penso che sia fondamentale per tutti un confronto con uno psicologo, prima o poi. E’ come lo skincare, necessario per il nostro bene”.

Aveva problemi da far trasparire le proprie emozioni, ora, donna cresciuta, è cambiata. Francesca Michelin svela: “La prima cosa che mi ha detto l’analista è stata: le emozioni si vivono, non si gestiscono! Comunque, prima di fare questo lavoro, ogni volta che avevo un problema, mi isolavo, trovando nello sport, nella musica o nello studio una forma di sfogo. Adesso nessun dolore può permettermi di separarmi dal mio pubblico. Qualsiasi cosa sia successa, io devo essere lì, presente in modo totale. Per riuscirci, però, ho sofferto parecchio. Infatti, per tanto tempo sono stata vista come la ‘Franceschina’ fragile e timida, una ragazzina sgangherata. Ma oggi, la mia fragilità è diventata la mia forza. Voglio piangere sul palco dell’Ariston: perché no? Vi lancio addosso le mie lacrime come se fossero fiammelle”.

Presto si laureerà al Coservatorio in Jazz. La cantante ne è fiera: “Molto, perché è stata sudata. E’ costata tanti sacrifici, miei e dei miei genitori, e un bel po’ di combattimento contro la burocrazia e la mentalità delle scuole. Se uno studente fa sport è bravo, se fa musica è un fricchettone che perde tempo. Non solo. Quando hai successo, vieni anche preso in giro. Ho visto una volta un programma televisivo dove sbertucciavano i cantanti che non hanno concluso gli studi. Conosco tanti colleghi che si buttano giù per questo. Altri, come Carmen Consoli, si sono laureati studiando di notte”.

Francesca Michelin chiarisce: “Io per la triennale del Conservatorio ci ho messo sette anni, il liceo classico l’ho finito in tempo, senza essere mai stata bocciata e senza aver mai avuto un debito. Però, siccome tutto questo avveniva mentre facevo avanti e indietro, dormendo in macchina, con i miei che mi accompagnavano su e giù da X Factor, qualche professore mi diceva: ‘Bella la vita, sei stata a Milano a far baldoria’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2022.