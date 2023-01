L’ex tronista di Uomini e Donne, attore 43enne, in tv si mette a nudo a Le Iene

“Vado in crisi ogni volta che devo affrontare un…”

Francesco Arca si mette a nudo a Le Iene. Nel suo monologo in tv svela di essere molto diverso da come appare. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi apprezzato attore di fiction di successo, legato a Irene Capuano e padre di Maria Sole, 7 anni, e Brando Maria, 4, confessa: “Non sono un maschio alfa. Vivo ogni istante con il dubbio di non essere all’altezza”.

Francesco Arca: ''Non sono un maschio alfa. Vivo ogni istante con il dubbio di non essere all’altezza''

La sua faccia da duro fascinoso e intrigante ha creato un’immagine molto diversa di lui. Francesco Arca si svela. “Sono nato a Siena e sono cresciuto con mia nonna Lorenza, mia mamma Morena e mia sorella Consuelo. Tutte donne, perché io papà l'ho perso troppo presto (Silvano è deceduto quando l’artista aveva solo 15 anni, ndr). Le mie donne mi hanno insegnato tutto: a fidarmi del mio intuito, ad essere generoso, a rispettare gli altri, ma soprattutto a stare in contatto con le mie pulsioni. Crescendo con loro ho imparato a dubitare del cliché dell'uomo forte, l'uomo che vive senza dubbi e indecisioni, il classico stereotipo del maschio alfa”, spiega.

L’ex tronista di Uomini e Donne, attore 43enne, in tv si mette a nudo a Le Iene

Arca con la sua famiglia, la compagna Irene Capuano e i due figli di 7 e 4 anni

Francesco poi chiarisce: “Può essere che alcuni di voi abbiano questa immagine di me. Ma devo confessarvi che non è così: a me basta una foto dei miei figli per farmi commuovere fino alle lacrime e vado in crisi ogni volta che devo affrontare un'intervista o un discorso intimo, un po' come questo”.

L'ex fidanzata Laura Chiatti lo elogia sul social, nelle sue storie

Arca rivela di essere un uomo fragile e molto sensibile: “Io vivo ogni istante con il dubbio di non essere all'altezza. Nella vita ho scelto di accogliere le mie paure, le mie fragilità, di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me a fare qualcosa. E ho scelto me, come sono, con la mia forza, la mia fragilità, la mia gioia, e anche la mia tristezza”. Poi, rivolgendosi al pubblico, conclude con un appello: “Provateci, perché è il regalo che potete farvi”. Laura Chiatti, la sua ex, con cui conserva uno splendido rapporto, nelle sue storie social sulla confessione commenta: "Tu sei magia".