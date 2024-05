Francesco Facchinetti riunisce tutti i fratelli per celebrare con una festa a sorpresa gli 80 anni di papà Roby: le immagini

Il frontman dei Pooh rimane a bocca aperta, anche per il ‘regalone’ dei suoi ragazzi

Francesco Facchinetti, che oggi, 2 maggio, compie 44 anni, ama stupire. Il produttore e manager, ex dj, riunisce tutti i suoi fratelli per celebrare con una festa a sorpresa gli 80 anni di papà Roby. Sul social condivide foto e video del super party. Il frontman dei Pooh rimane a bocca aperta, per lui è un primo maggio speciale. Anche il ‘regalone’ dei suoi ragazzi lo rende felicissimo.

Francesco Facchinetti riunisce tutti i fratelli per celebrare con una festa a sorpresa gli 80 anni di papà Roby. Oltre al produttore, oggi 44enne, ci sono Alessandra, Valentina, Roberto e Giulia

Roby adora la sua grande famiglia allargata, ma non capita spesso di avere tutti i pargoli, oramai grandi attorno. Da Mirella Costa, sposata nel 1970, ha avuto nel 1972 Alessandra e nel 1977 Valentina. Dalla relazione, durata alcuni anni, con Rosaria Longoni, è nato nel 1980 Francesco. Il 1989 ha sposato Giovanna Lorenzi, Dalla donna ha avuto gli altri due figli: Roberto, venuto al mondo nel 1987, e Giulia, nata nel 1991.

Riceve una particolarissima giacca per esibirsi nei suoi concerti

Francesco, insieme al fratello e le sorelle, attende con ansia che il padre entri nel grande salone dove ha organizzato la sorpresa. Il cantante non riesce a credere ai suoi occhi. Poi scarta il dono: è una giacca di scena per esibirsi con la sua band, un bolerino di quelli che gli piacciono tanto, con preziosi ricami realizzati con cristalli Svarovski. La gioia è immensa.

Il super party è pieno anche di amici

Arriva il momento della torta e delle candeline da spegnere. Ha raggiunto il traguardo degli 80 in una vita costellata di successi e nella quale ha sempre avuto accanto i suoi affetti più cari. Francesco è orgogliosissimo del genitore. A lui dedica parole importantissime: “Ti amo più della mia stessa vita”.

Roby spegne le candeline sulla sua torta colmo di gioia

Roby, sommerso dagli auguri dei fan, sul suo profilo scrive: "Per me è un grande traguardo. E devo ringraziare tantissimi amici che ho incontrato in questo lunghissimo percorso. Innanzitutto i Pooh, la mia famiglia. E tantissimi altri. Non ho mai smesso di sognare e voglio continuare a farlo, perché l’età non conta. Vi ringrazio per il vostro affetto, grazie, grazie, grazie".