La showgirl compra insieme all’imprenditore gli ingredienti per un pranzetto squisito

I due tornati dal Marocco si fanno vedere sul social sempre più uniti

Sono sempre più uniti e condividono volentieri un momento privato, di quotidianità. Elisabetta Gregoraci mostra uno scatto che la ritrae insieme al fidanzato Giulio Fratini al supermercato. I due, tornati dalla vacanza in Marocco, organizzata per il ponte dello scorso 25 aprile, rimangono inseparabili. La 44enne fa la spesa e compra gli ingredienti per un pranzetto squisito da preparare all’imprenditore 32enne.

Elisabetta Gregoraci mostra un momento di quotidianità col fidanzato Giulio Fratini: lo scatto insieme al supermercato

La showgirl calabrese nella foto postata sorride. Porta un carrellino con dentro alcuni prodotti. E’ nel supermarket, alle sue spalle si vede il bancone dei salumi. Accanto a lei c’è Fratini, anche Giulio è gioioso. “Piccola Eli ‘cucina’”, scrive lui. Lei immediatamente reposta l’immagine divertita.

La relazione è salda più che mai. La Gregoraci e Fratini, in passato legato a Roberta Morise e Raffaella Fico, sono stati sorpresi per la prima volta insieme nell’estate del 2022. All’inizio hanno mantenuto sempre una certa privacy sui social, poi sono usciti definitivamente allo scoperto.

La showgirl 44enne compra insieme all’imprenditore 32enne gli ingredienti per un pranzetto squisito

Nonostante Eli rimanga molto vicina all’ex marito Flavio Briatore, 74 anni, da cui ha avuto il figlio 14enne Nathan Falco, ha arricchito la sua esistenza con l’amore da batticuore grazie a Giulio. Il ragazzo è nato a Firenze nel 1992. Figlio di Sandro Fratini, proprietario del gruppo Ratti, specializzato nella produzione di tessuti di alta gamma, nel 2020 Fratini è stato inserito da Forbes nella lista degli under 30 di maggior rilievo per quanto riguarda l’imprenditoria. Laurea al Politecnico di Milano e Master al Kings College di Londra, è diventato il CEO della Holding Belvedere Angelico. Lavora in diversi settori, tra i quali hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia.