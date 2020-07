Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol hanno scelto la Sardegna. L’imprenditore digitale e la modella sono in vacanza sull’isola con tutta la famiglia. Oltre ai loro due figli Leone, 5 anni, e Lavinia, 4, c’è anche Mia, 8, nata dalla precedente relazione di lui con Alessia Marcuzzi. Si stanno godendo il bellissimo mare della Costa Smeralda. Sui social stanno condividendo molte foto del soggiorno. Il 40enne ha pubblicato su Instagram un paio di scatti che lo ritraggono con i piedi a mollo mentre tiene in braccio la 38enne. Poi altre immagini in cui ci sono anche i figli. “Quello che la vita mi ha dato va oltre ogni mio sogno...sono un uomo fortunato”, ha scritto.

Nelle Stories Facchinetti ha spiegato che il Golfo di Marinella, dove si trovano, è una località dove ha trascorso l’infanzia e a cui è molto legato. “Sto tornando indietro di quarant’anni. Riavvolgo il nastro della mia vita insieme a voi, perché qua siamo nel Golfo di Marinella. Su questa spiaggia ho passato 10 anni della mia vita, dal 1980 al 1990. All’epoca non c’era niente di quello che vedete adesso”, ha spiegato ai suoi follower.

Sul suo fisico appaiono molti tatuaggi, tra cui anche quelli con i nomi di diverse ex. Recentemente Francesco ha spiegato che vorrebbe aggiungere un altro tattoo dedicato a Wilma, ma è lei che si oppone. La bella brasiliana infatti non apprezza moltissimo l’inchiostro sul corpo del marito e anzi, se potesse, lo manderebbe dal dermatologo a far rimuovere un po’ scritte e di disegni con il laser.

Scritto da: la Redazione il 6/7/2020.