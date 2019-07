Francesco Monte è di nuovo nella bufera. Dopo la foto condivisa nelle IG Stories con Isabella De Candia, la sua nuova fidanzata, in moltissimi lo attaccano sui social e si dicono ‘schifati’ dal suo comportamento. Sono tantissimi quelli dalla parte dell’ex Giulia Salemi.

Lo attaccano impietosamente. Francesco Monte è nel centro del mirino degli utenti sui social. Dopo la foto con Isabella De Candia si è scatenato il caos. “Ora comprendo il perché gli autori del GF Vip percu*avano il tuo legame con la Salemi, perché loro avevano capito chi sei veramente”, dice una commentatrice. Un’altra gli sottolinea: “Schifata”.

“Ogni tre mesi cambi fidanzata”, scrive un’altra sua ex fan. Francesco Monte è bersagliato. Dopo la pubblicazione della foto con Isabella De Candia tutti gli danno addosso. Non capiscono come abbia potuto ufficializzare così presto un legame nato quasi in concomitanza con la rottura con Giulia Salemi. I più maligni, tra l’altro, sono convinti che la ‘tresca’ tra i due fosse in atto già da prima…

“Che differenza abissale tra te e Giulia lei la purezza tu... Non mi esprimo non ne vale la pena”, gli fa sapere un’altra commentatrice. “Mi hai deluso”, gli scrivono ancora.

In un lungo post una ragazza gli esprime tutto il suo disappunto: “Sinceramente non voglio insultarti, perché ho condiviso un percorso con te, perché ho provato a difenderti. Però mi dispiace, la delusione è fortissima, e quando vengo delusa da una persona, per me quella persona smette di esistere. Ho provato a capire, a comprendere, ma alla fine mi sono arresa. Arresa alla realtà, e mi dispiace perché a 31 anni, hai la testa di uno di 15. Perché insegui una chimera che non esiste, perché pensi di cercare la donna perfetta, costruita a tua immagine e somiglianza, ma non esiste. Non esiste la donna robot, che ti ascolta e ti da ragione, perché non sarebbe una donna, ma un burattino nelle tue mani. Tu vuoi un burattino, una persona che ti dia sempre ragione, che china la testa e ti dica sempre di sì”.

E ancora: “Una persona che non ti venga contro, che accetti passiva tutto quello che le proponi. Io già quando siete stati in America, ho capito che qualcosa non andava, perché quando hai saputo che Giulia stava male, sei rimasto a Taranto invece di correre da lei, come qualsiasi persona innamorata avrebbe fatto. Ti sei giustificato dicendo che c’era la madre, ma non era una giustificazione. Le prime crepe sono iniziate li, io le ho colte, e queste crepe sono diventate sempre più grosse, fino a far crollare tutto. Perché tu volevi che lei cambiasse per te, si annullasse completamente, ma non funziona così. Non puoi cambiare una persona. Sinceramente credo che non troverai mai la persona per te, perché non esiste, stai solo inseguendo un qualcosa che non esiste. Quello che mi dispiace, e che ti ho difeso andando contro tutti per te, e ora mi sento scema sinceramente. Non so che dirti, solo addio e basta”.

Al momento Francesco Monte non replica. Lo attaccano, ma lui a Ibiza si gode la vacanza con la sua Isa e lascia correre. E’ convinto che passerà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/7/2019.