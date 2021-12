Francesco Oppini fa un’esilarante imitazione della madre Alba Parietti: guarda

Franesco Oppini è in vacanza in montagna con la fidanzata Cristina Tomasini e mamma Alba Parietti. Nella splendida cornice di Courmayeur il 39enne ha voluto far ridere i suoi follower cimentandosi in un’esilarante imitazione del genitore. L’ex gieffino ha fatto il verso ad Alba, uno dei personaggi più noti del mondo televisivo italiano, mettendosi addosso una pelliccia leopardata e un cappello maculato allo stesso modo. Poi degli stivali da neve. Per la scenetta ha usato anche un cane di peluche in rappresentanza di Venghi, l’amatissimo quattrozampe della mamma.

Il siparietto si è svolto all’interno di un residence o di un hotel. Sotto il cappotto Francesco non ha messo praticamente nulla e infatti si possono vedere nelle immagini anche le sue tatuatissime gambe.

Alba non se l'è presa, anzi: ha repostato la clip sul suo profilo Instagram.

Se oggi il rapporto tra madre e figlio è ottimo, non si può dire lo stesso di qualche anno fa. Durante un’ospitata nel programma di Caterina Balivo ‘Vieni da Me’ (chiuso da diverse stagioni), la Parietti, che ha compiuto 60 anni la scorsa estate, parlando del figlio (avuto con l’ex Franco Oppini) aveva infatti rivelato: “Abbiamo litigato perché sentiva me con il fiato sul collo, mentre io mi sentivo una madre sedotta e abbandonata. Vorrei dire a tutti i genitori che i momenti difficili ci sono, ma non vanno sottovalutate le cose belle, meglio alzare una cornetta una volta in più e chiamare”.

Scritto da: la Redazione il 30/12/2021.