Francesco Oppini pazzo della nuova fidanzata, la dolcissima dedica per l'occasione speciale

Anche Alba Parietti si congratula con la ragazza entrata nella vita del figlio in estate

Francesco Oppini gioisce per Francesca Viverit: alla sua nuova fidanzata, con cui è uscito allo scoperto ad agosto scorso, fa una dolcissima dedica per un’occasione davvero speciale. La studentessa si è laureata a Milano. Staname, 10 novembre, è festa grande per lei.

“Fiero di te, di quello che sei e degli sforzi che hai fatto per arrivare a questo importantissimo momento. Adesso, piccola grande Francesca, sei in rampa di lancio per poter affrontare la 'vita lavorativa' con forza, consapevolezza e dedizione. Congratulazioni Dottoressa, congratulazioni mia Dottoressa!”, scrive il 40enne, ex gieffino vip, che dopo la fine della relazione con Cristina Tomasini, ha ritrovato l’amore.

Francesca posa con la corona di alloro sulla testa. Ha conseguito la laurea in Scienze e servizi giuridici alla Statale di Milano. Anche la ‘suocera’ Alba Parietti ne è contentissima. Sul social la conduttrice 61enne, madre di Oppini, fa i suoi auguri alla ragazza.

Alba posta uno scatto della Viverit, che tiene tra le mani la sua tesi e un mazzo di girasoli e scrive: “Ogni volta che una donna supera un traguardo rende omaggio a tutto l’universo femminile con la sua determinazione e forza. Congratulazioni Dottoressa da me e dal tuo sostenitore Fabio Adami”. Cita il suo nuovo compagno 55enne, con cui il sentimento è sempre più vivo.