Francesco Totti in Spagna col figlio Cristian che si è trasferito lì: la foto

Francesco Totti vola in Spagna. Nelle sue storie orgoglioso il 47enne mostra l’entrata di un prestigioso club, si tratta del Rayo Vallecano. Il figlio Cristian, 18 anni, si è trasferito lì e lui è con il suo adorato ragazzo. L’attaccante classe 2005 ha lasciato la maglia del Frosinone Primavera e ha firmato un contratto col club del quartiere madrileno di Vallecas. Fino a giugno farà esperienza portando questa casacca addosso. Poi potrebbe essere acquistato a titolo definitivo o meno.

Cristian è arrivato in Spagna mercoledì e si sta già allenando, come fa vedere il padre, che lo riprende e condivide tutto sul social. Aggiunge due cuori rossi, è orgoglioso di lui. Il giocatore è agli ordini di mister Francisco Rodriguez: la prima squadra del Rayo Vallecano milita nella prima divisione spagnola, il prossimo weekend affronterà la Real Sociedad.

Totti Jr. Non rinuncia al suo sogno: seguire le orme dell’iconico papà, ex capitano giallorosso, calciatore tra i migliori del pianeta e vincitore del Mondiale 2006 con la Nazionale. Non è facile portare un cognome così ingombrante, ma Cristian non ha paura. Ora starà in Spagna, dove continuerà anche a studiare. Intanto si butta pure nell’imprenditoria legata alla moda insieme a due suoi amici con "Twenty3 Streets”. Non si sa ancore se il brand avrò un punto vendita a Roma o se si tratterà solo di vendita online.

Il padre lo segue da vicino orgoglioso. Nella foto Francesco con Radamel Falcao García Zárate, calciatore colombiano, attaccante del Rayo Vallecano e della nazionale colombiana. E' soprannominato El Tigre

Fidanzato con Melissa Monti, Cristian getta le basi per il suo futuro. Il calcio, al momento, viene prima di tutto, ma se dovesse andare male, ci sarà sempre un piano B. Anche la mamma Ilary Blasi fa un tifo sfegatato per lui.