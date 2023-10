Il comico Frank Matano fa una rara dedica d'amore alla fidanzata Ylenia per il suo compleanno: foto

Il 34enne fa gli auguri alla Azzurretti che il 27 ottobre spegne le candeline

Sono coetanei, si sono conosciuti grazie ai The Jackal nel 2006, ma solo più tardi il legame si è fatto serio

Frank Matano, incontenibile personaggio tv, protegge da sempre la sua vita privata, ma stavolta fa uno strappo alla regola. Il comico fa una rara dedica d'amore alla fidanzata Ylenia per il suo compleanno. Il 34enne fa gli auguri alla Azzurretti che il 27 ottobre spegne le candeline: è sua coetanea, ne compie 34, la stessa età dell’uomo che ama.

Il comico Frank Matano fa una rara dedica d'amore alla fidanzata Ylenia per il suo compleanno

Lei, nata a Caserta, laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, si è specializzata in regia e sceneggiatura. E’ una regista di documentari molto richiesta. Il suo primo cortometraggio si intitola “Cristian Diorio” con cui ha vinto il premio speciale per il miglior cortometraggio italiano al Festival A corto di donne.

Il 34enne fa gli auguri alla Azzurretti che il 27 ottobre spegne le candeline

Frank e Ylenia si sono conosciuti grazie ai The Jackal nel 2006, quando la Azzurretti ha collaborato per la produzione del loro canale YouTube. All’inizio, così si dice, tra i due ci fu solo una passione, a distanza di qualche anno, però, Matano, all’epoca diventato giudice nel programma Italia’s got talent, ha deciso di fare sul serio con un fidanzamento in piena regola.

Le parole dell'artista

L’artista e la sua dolce metà, pur conoscendosi da 17 anni, hanno ufficializzato la loro relazione a Natale del 2020. Ora, in occasione del compleanno, lui le fa la dolcissima dedica e, condividendo una foto in ascensore insieme a lei, scrive: “Tanti auguri Ylenia mia love u”.