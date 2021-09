Belen, Cecilia e Jeremias sono felici. I fratelli Rodriguez presentano il loro nuovo brand a Milano, scelgono di farlo sulla terrazza più iconica della città, quella della Rinascente, durante la Fashion Week. Hinnominate è un marchio di cui vanno fieri e che racconta la loro voglia di famiglia.

La showgirl 37enne indossa un completo pantalone con giacca a doppio petto verde pastello, la sorella 31enne ha lo stesso outfit ma rosa. Toni scuri per il fratello 32enne, legatissimo alle due. Posano per i fotografi e orgogliosi mostrano le loro creazioni.

“Facendo televisione ho capito che quello è un mondo che ti lega tanto, forse troppo. Per slegarmi un po' da questa realtà ho iniziato a buttare delle basi pensando piano piano in maniera sempre più seria di fare l'imprenditrice. Ho iniziato a occuparmi di progetti che sono andati benissimo e così, dopo aver pensato alla collezione di makeup, skincare, e di bikini Me Fui (con la sorella Cecilia ndr.), volevamo iniziare qualcosa anche con Jere, che ci mancava tanto”, spiega Belen a Elle quando le si domanda come sia nata l’idea del marchio.

Sul nome scelto dice: “All'inizio "l'innominabile" era stato pensato perché non volevamo dire che il brand era nostro, perché non sai chi c'è dietro a quel progetto puoi avere una visione più oggettiva a riguardo”. “Non volevamo dire chi c'era dietro a questo brand per capire se poteva piacere lo stesso pur non mettendo la nostra firma ma ci piaceva così tanto che non abbiamo resistito, volevamo dirlo a tutti!”, le fa eco Chechu. Jeremias fa notare: “Questa storia è durata tre giorni e poi ci hanno scoperto”.

C’è qualcosa che hanno imparato da questo progetto. “Quando siamo partiti con questo progetto era un momento molto particolare. Ci siamo detti "buttiamoci" perché era una cosa che volevamo fare tutti e tre ma non avevamo nessuna certezza di come sarebbe andata. La fiducia è la cosa che personalmente questo progetto mi ha insegnato di più. Avere più fiducia in me stessa, i noi e in tutto ciò che facciamo”, spiega Ceci

“Sul mio conto non ho imparato nulla che non sappia già ma te lo dico senza presunzione. Perché ormai so che sono una persona organizzata che può portare avanti un progetto. Sicuramente però è stata una conferma. Ecco, ho imparato ad essere riconfermata - afferma più sicura Belen - Questa è una cosa che temo e che al contempo ho molto a cuore. Gli anni passano per tutti e si presenta sempre il bisogno e la necessità di essere riconfermati perché altrimenti passi di moda, finisce tutto e soffri. Ed è proprio per questo motivo che ho iniziato a fare l'imprenditrice. Quindi la cosa più bella che mi ha insegnato questo progetto è la consapevolezza che le persone si fidino ancora di me e che mi vogliano bene”.

“Per me è stato un cambiamento ancora più grande perché è il mio primo vero progetto dopo aver mollato con il mondo della moda, un ambiente che, in passato, non mi è piaciuto per niente. Quindi per me, a differenza di Belen, è stata una conferma, la prima. Sapere che posso farcela e che ce l'abbiamo fatta”, precisa Jeremias.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/9/2021.